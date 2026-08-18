Morón y una formación para salvar vidas: Egresados de la Escuela Municipal de Guardavidas recibieron sus diplomas

"Un cierre que marca el comienzo de un nuevo camino", así definieron desde la Escuela de Guardavidas de Morón "Alberto Tamagnone" la celebración de la graduación de más de 60 alumnos y alumnas que han culminado sus estudios en el espacio municipal esta semana.





Con un acto oficial que se llevó a cabo en el microestadio "Diego Armando Maradona" del Polideportivo Gorki Grana y que contó con la presencia del intendente de Morón, Lucas Ghi, el Municipio condecoró a la cohorte 2025-2026, reconociendo el compromiso, la dedicación y el esfuerzo de quienes completaron su formación.





Durante la celebración, Ghi destacó el trabajo de los ahora guardavidas profesionales y puso en valor la propuesta del espacio moronense que sigue transformando vidas y brindando oportunidades: "Hoy son parte del orgullo de la escuela, que está cumpliendo 50 años, es gratuita y de calidad. No hay muchas propuestas de esta naturaleza en la región y por eso muchos y muchas la eligen tanto", comentó.





Un espacio para todos y todas

La Escuela Municipal de Guardavidas "Alberto Tamagnone" de Morón es una institución gratuita que forma profesionales en salvamento acuático desde hace más de una década.





El espacio moronense el nombre de Alberto Tamagnone en homenaje a un destacado guardavidas local y se enfoca en capacitar no solo para piletas y aguas abiertas, sino también en primeros auxilios y RCP para emergencias cotidianas.





La propuesta educativa forma parte de las políticas de Formación impulsadas por la Subsecretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Morón y está destinada a personas mayores de 18 años, de ambos géneros.





El cupo para formar parte de la Escuela Municipal de Guardavidas de Morón es de 60 aspirantes, con paridad de género y se prioriza el ingreso de residentes del distrito.

La Escuela Municipal «Alberto Tamagnone» ofrece formación profesional gratuita para titularse como guardavidas, brindando diversas habilidades y conocimientos para proteger la vida con foco en la responsabilidad social.

Además, la cursada dentro de la institución tiene un año de duración y consta de materias prácticas y teóricas. Las primeras se llevan a cabo en la pileta y en el campo, mientras que las segundas forman, fundamentan y dan sustento al futuro rol a desempeñar.





Por otra parte, los y las aspirantes realizan prácticas profesionales en piletas (durante las colonias de vacaciones), en el río, y prácticas en el mar de la Costa Argentina.





Para más información sobre la Escuela Municipal de Guardavidas "Alberto Tamagnone" de Morón se puede llamar al 4661-0135.