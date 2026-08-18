Las Leonas consiguieron su primer triunfo en el Mundial

Con doblete de Agustina Gorzelany y un tanto de Eugenia Trinchinetti, Argentina derrotó a Alemania por 3 a 2 y lograron la primera victoria en la Copa del Mundo, luego del empate ante Estados Unidos en el debut.



Las Leonas derrotaron 3-2 a Alemania por la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Hockey que se está desarrollando en el Belfius Hockey Arena ubicado en la ciudad de Wavre, Bélgica, y el elenco nacional quedó muy cerca de asegurar su lugar en la próxima ronda.



Eugenia Trinchinetti abrió el marcador a los dos minutos del primer cuarto, tras una jugada de córner corto.



Ya en el último período, Agustina Gorzelany amplió la ventaja de penal luego de una infracción sobre Zoe Díaz dentro del círculo.



Alemania reaccionó y llegó al empate con goles de Lisa Nolte y Sonja Zimmermann.



Sin embargo, a cinco minutos del final, Argentina dispuso de dos córners cortos consecutivos y Agustina Gorzelany convirtió el 3-2 definitivo con una arrastrada directa a la red.

🇦🇷 AGUS GORZELANY Y UN GOL CLAVE PARA LAS LEONAS.



👏🏻 Primer triunfo en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/staIq0RmQb — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) August 17, 2026

El equipo dirigido por Fernando Ferrara había comenzado mejor el encuentro, mientras que Alemania logró equilibrar el desarrollo a partir de la presión en la mitad de la cancha.



Con la victoria, Las Leonas quedaron a un paso de la clasificación a la segunda ronda, luego de haber empatado en uno ante Estados Unidos en el debut de la Copa del Mundo, donde accederán las dos mejores selecciones de cada grupo.

El próximo partido de Argentina será mañana ante Escocia, desde las 6 de la mañana, hora argentina.



Cabe destacar que, en caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno.



En su grupo, el F, la Selección Albiceleste enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales.



Si termina tercera o cuarta en la instancia inicial, competirá por el noveno puesto en un formato similar.



Por último, todos los partidos de las Leonas se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital de Disney+ Premium.