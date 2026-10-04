Hurlingham: se hizo pasar por policía para robar en una casa y terminó detenido

Un hombre de 28 años fue detenido tras intentar ingresar a una vivienda vestido con un uniforme falso de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con intenciones de cometer un robo bajo la modalidad de falsa orden de allanamiento.



El procedimiento se originó a raíz de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre una situación sospechosa en un domicilio ubicado sobre la calle Olascoaga al 3000 en la localidad de William Morris, en el partido de Hurlingham.



Al llegar al lugar, los uniformados sorprendieron dentro de la propiedad a un individuo vestido con una chomba azul y verde con inscripciones de la fuerza bonaerense. Al verse descubierto, intentó escapar, pero fue reducido y aprehendido en el acto.



Al entrevistarse con la propietaria del inmueble, una mujer de 42 años, los uniformados constataron que momentos antes se habían presentado dos hombres en el lugar simulando ser personal policial de la DDI de San Martín.



Los falsos efectivos habían ingresado al domicilio tras forzar el portón de acceso e intentaron violentar una de las ventanas para irrumpir a la fuerza en la vivienda. Al advertir que la propietaria se comunicaba con el 911, uno de los cómplices logró escapar a bordo de un vehículo de color gris, mientras que el restante quedó atrapado.



Tras las averiguaciones practicadas, las autoridades confirmaron que el detenido no pertenece ni presta servicios en la fuerza policial. En la causa interviene la UFI N° 3 de Morón, que dispuso el aval para el procedimiento policial, la detención formal del acusado y el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes bajo la carátula de tentativa de robo agravado por efracción.