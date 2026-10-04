Un local de Ituzaingó regalará 200 unidades de sándwiches de miga

Las redes sociales volvieron a poner a Ituzaingó con una iniciativa que promete convocar a muchos vecinos y vecinas. La sandwichería "El Rey", un comercio especializado en servicios de catering para eventos y empresas, anunció un regalo muy especial: entregará 200 unidades gratuitas de su producto más innovador.





La cita tendrá lugar el próximo sábado 10 de octubre a las 20:00 horas en su local ubicado en la calle Brandsen 1908. Para asegurar que la ocasión se transforme en una celebración comunitaria, los organizadores confirmaron que habrá un DJ en vivo musicalizando la jornada. El gran atractivo de la noche serán las piezas que la marca bautizó como "sushis de miga", una fusión que replica el formato estético y la presentación de la gastronomía japonesa, pero utilizando los rellenos típicos del clásico sándwich de miga.

Esta apuesta se suma al historial creativo del comercio que, hace apenas unas semanas, ya se había vuelto viral en las plataformas digitales tras presentar el primer sándwich de miga de berenjena.





"El Rey" no se limita únicamente al público local. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, el comercio ha compartido cómo sus productos se han ganado el paladar de figuras de gran renombre nacional.





Por sus bandejas han pasado personalidades del deporte y la música como el exjugador Turco García, y artistas de la talla de la Mona Jiménez, Abel Pintos y Joaquín Levinton. Con una propuesta que combina sabor, originalidad, música y un regalo imperdible para sus clientes, la sandwichería se prepara para vivir una noche inolvidable.