Un detenido alojado en la Unidad Carcelaria N.º 40 de Lomas de Zamora quedó formalmente imputado tras ser señalado como el responsable de enviar mensajes amenazantes por WhatsApp a la jueza de Ejecución Penal de Morón que interviene en su situación judicial, así como al hijo de la magistrada. El acusado fue notificado de la causa luego de un allanamiento realizado en su celda en el que se secuestraron teléfonos celulares y tarjetas SIM.



La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la titular de un Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial de Morón, quien advirtió haber recibido intimidaciones a través de la mensajería instantánea dirigidas tanto hacia ella como hacia su hijo. Según indicaron fuentes policiales a La Ciudad, el sospechoso amenazaba a la misma magistrada que entiende en su ejecución de pena.



A raíz de la denuncia, detectives de la DDI Morón, en trabajo conjunto con el Gabinete de Medios Tecnológicos, desplegaron tareas de inteligencia que incluyeron análisis de tráfico telefónico, impacto de antenas y escuchas directas.



A partir de esas medidas, los investigadores lograron identificar una línea telefónica y establecer que el acusado se encontraba privado de la libertad en la cárcel bonaerense de Lomas de Zamora.



Con las pruebas reunidas, la justicia avaló una orden de allanamiento, registro y secuestro sobre el sector de detención del imputado en la Unidad N.º 40, diligencia que se concretó este viernes con la participación de dos grupos operativos de la DDI Morón.



Durante la requisa, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares y varias tarjetas SIM que resultarían compatibles con las maniobras investigadas. El Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento, dispuso el secuestro de los elementos y ordenó notificar al imputado de la formación de la causa por amenazas, quedando a disposición judicial en el marco de la investigación a cargo de la UFI N.º 7 de Morón.