Un violento intento de robo de vehículo terminó con dos jóvenes detenidos en el partido de Morón, luego de amenazar a un hombre a punta de pistola y realizar disparos al aire antes de darse a la fuga sin el botín. Los aprehendidos son un joven de 20 años y un menor de 17, quienes quedaron a disposición de la Justicia.



El hecho se produjo cuando la víctima, un hombre de 62 años que circulaba a bordo de un Peugeot 208 gris, fue abordado sorpresivamente por los dos delincuentes armados. Mediante violentas amenazas con el arma de fuego, los agresores exigieron la entrega inmediata del rodado.



Durante la secuencia del asalto, los sospechosos efectuaron disparos al aire con el fin de amedrentar a la víctima. Pese al momento de extrema tensión vivido en el lugar, el automovilista resultó ileso y los asaltantes terminaron huyendo a pie sin concretar la sustracción del automóvil.

El operativo policial y la interceptación

Tras ser alertadas las fuerzas de seguridad, se desplegó un rápido operativo de búsqueda en las inmediaciones. En las tareas intervinieron efectivos del Grupo de Tareas Operativas (GTO) y personal de la Fuerza Barrial de Aproximación Motorizada, quienes coordinaron patrullajes preventivos por el sector.



Finalmente, las patrullas lograron divisar a los sospechosos y concretaron su interceptación en la intersección de las calles Córdoba y Arenales, en la localidad de Morón. En el lugar, los agentes procedieron a la requisa preventiva de ambos individuos.



Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron un revólver calibre .22 corto que llevaba la numeración suprimida. El arma de fuego incautada tenía en su tambor tres cartuchos intactos y dos vainas servidas, elemento compatible con las detonaciones registradas al momento del intento de asalto.

Intervención judicial e imputación

Tras las aprehensiones, ambos implicados fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Morón. La representación judicial dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y ordenó que comparezcan ante la sede judicial.



La causa iniciada fue caratulada formalmente como robo agravado de automotor por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa, con participación de un menor, y portación ilegal de arma de fuego de uso civil.