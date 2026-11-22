La reciente normativa nacional que desvincula el pago de infracciones de tránsito del trámite de renovación de la licencia de conducir, ha generado un nuevo escenario normativo en la provincia de Buenos Aires. Si bien el Estado Nacional liberó la traba informática que unificaba ambos cobros, en la práctica, la implementación de esta medida depende exclusivamente de los municipios, mas específicamente de los Concejos Deliberantes. En el conurbano bonaerense, la transición avanza a paso lento y expone la resistencia de los gobiernos municipales a renunciar a una de sus principales fuentes de recaudación.





La Disposición 351/2026: El fin del sistema unificado

El quiebre administrativo comenzó el 23 de octubre de 2026, fecha en la que entró en vigencia la Disposición 351/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esta normativa modificó de raíz la arquitectura del sistema informático nacional de licencias, apuntando directamente a la Boleta de Pago Electrónica (BOPE).



Hasta la publicación de esta disposición, el sistema operaba bajo un esquema de bloqueo: obligaba a los conductores a abonar el total de sus multas de tránsito pendientes en la misma boleta que el arancel del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). Sin el pago conjunto, el sistema no permitía avanzar.



Con el nuevo esquema, el Estado Nacional desdobló la emisión. Según fuentes oficiales de la ANSV: "La modificación informática permite emitir la boleta correspondiente al CENAT por un lado y el reporte de las infracciones por otro, garantizando que el antecedente de tránsito no quede condicionado a la cancelación de deudas económicas locales".



Esta herramienta legal nacional le otorga al ciudadano el derecho de iniciar su trámite sin la carga de la deuda previa. No obstante, el trámite final no se completa en las oficinas de la Nación.

El vacío legal: Autonomía frente a directivas provinciales

Para comprender el conflicto actual, es fundamental entender dónde se emiten físicamente las licencias de conducir. La impresión y entrega final de la licencia de conducir se realiza en los Centros de Emisión de Licencias (CEL), dependientes de manera directa de cada municipio. Es aquí donde la Agencia Nacional de Seguridad Vial aclara que la última palabra sobre los requisitos locales recae sobre cada jurisdicción.



El debate sobre la legalidad de exigir el "Libre Deuda" no es nuevo. A principios del año 2026, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya había emitido una directiva formal dirigida a los 135 municipios que componen el territorio bonaerense. En dicho comunicado, el Ejecutivo provincial fue categórico respecto a la jurisprudencia vigente:





"Retener la emisión o renovación de la licencia de conducir por la existencia de multas impagas resulta una medida inconstitucional y extorsiva, tal como lo han ratificado diversos fallos de la Justicia ordinaria, dado que vulnera el derecho al libre tránsito para garantizar un fin netamente recaudatorio".





A pesar de la contundencia de esta advertencia provincial y de los antecedentes judiciales, un amplio porcentaje de las administraciones municipales hicieron caso omiso. El argumento jurídico utilizado por los intendentes se ampara en la autonomía municipal consagrada en la Constitución, la cual les permite fijar sus propios requisitos administrativos y fiscales dentro de su territorio.

El Conurbano Bonaerense: Una caja de ingresos en disputa

Al trasladar la teoría a los mostradores de atención al público en noviembre de 2026, el panorama en el Gran Buenos Aires se caracteriza por la confusión y la disparidad de criterios. La aplicación de la normativa depende, literalmente, del distrito en el que resida el conductor.



Actualmente, no existe una lista oficial consolidada de municipios del conurbano que hayan adherido de manera formal a la Disposición 351/2026. La emisión de licencias se encuentra atrapada en una zona gris.



El rol clave de los Concejos Deliberantes

Para que la disposición nacional tenga un impacto real en la vida de los bonaerenses, la solución no pasa por un decreto del Ejecutivo local, sino por una adaptación legislativa de fondo. Los Concejos Deliberantes de cada municipio del conurbano tienen el deber institucional de debatir y derogar las antiguas ordenanzas que establecen al libre deuda como requisito de tramitación.



Mientras el Gran Buenos Aires dilata los tiempos, el interior de la provincia ya ha comenzado a marcar el rumbo. Un caso testigo es el municipio de Nueve de Julio. A través de una rápida adaptación institucional, su Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 7654/2026, la cual eliminó de manera explícita el requisito de no poseer deudas por infracciones para la renovación del registro, acoplándose íntegramente al nuevo esquema nacional.

Conclusión y panorama para el ciudadano

En resumen, el conductor bonaerense cuenta hoy con una normativa nacional sólida que lo respalda para separar sus multas del trámite de su licencia. Sin embargo, en el conurbano la adaptación es severamente lenta. Hasta que los Concejos Deliberantes decidan actualizar sus normativas locales (o hasta que un aluvión de recursos de amparo judiciales obligue a los municipios a acatar), es altamente probable que las oficinas de tránsito exijan, como paso previo a la renovación, una visita obligada por las ventanillas del Tribunal de Faltas local.