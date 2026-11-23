Un adolescente de 16 años murió baleado en Morón Sur durante un violento intento de robo, en el que la principal hipótesis de los investigadores apunta a que fue alcanzado por los disparos de sus propios cómplices. Horas más tarde, la Policía halló en Rafael Castillo el automóvil utilizado por los asaltantes, mientras avanza la búsqueda de al menos cuatro prófugos.

La emboscada y la balacera

El episodio ocurrió cerca de la medianoche en la intersección de las calles Aguado y Maza. Allí llegaban dos jóvenes de 19 años a bordo de un Toyota Etios para asistir a un festejo de cumpleaños cuando fueron interceptados por un Fiat Cronos del que descendieron entre cuatro y cinco delincuentes armados.



Ante la emboscada, el conductor del Etios logró correr e ingresar a resguardo en la vivienda donde se realizaba la reunión. Su acompañante, en cambio, intentó alejarse a pie pero fue rodeado por dos de los asaltantes, quienes le sustrajeron su teléfono celular.

Según reconstruyeron fuentes de la investigación a La Ciudad, cuando la víctima comenzó a correr y la banda emprendía la huida, se escucharon alrededor de doce detonaciones de arma de fuego.



Una vez que el Fiat Cronos escapó del lugar, el joven asaltado advirtió que uno de los atacantes había quedado tendido sin vida sobre el asfalto, junto a un arma de fuego y el celular que le habían robado instantes antes, el cual logró recuperar antes de dar aviso al 911.



El fallecido fue identificado como un menor de 16 años que residía a unas 15 cuadras de la escena del hecho y presentaba entre cuatro y cinco heridas de bala.

La hipótesis del "fuego amigo" y el hallazgo del auto

De acuerdo con las primeras pericias, la principal línea investigativa indica que el adolescente habría caído víctima del denominado "fuego amigo" efectuado por sus propios compañeros durante la balacera, según informaron fuentes de la investigación.



Un dato que llamó la atención de los peritos en la escena es que, pese a la cantidad de disparos, no se hallaron vainas servidas en el lugar. Por este motivo, los investigadores buscan determinar si los agresores utilizaron revólveres, que no expulsan casquillos, o si alguno de los involucrados los recolectó antes de escapar.



En paralelo, alrededor de la 1:00 de la madrugada, efectivos policiales lograron localizar el Fiat Cronos utilizado por la banda en la localidad matancera de Rafael Castillo. El vehículo fue secuestrado y sometido a pericias de rastros en busca de huellas dactilares.



En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, quien dispuso las diligencias de rigor para identificar y detener al resto de los integrantes de la organización.