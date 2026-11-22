Un joven de 18 años, Alejo Leguizamón, permanece internado en terapia intensiva en la Clínica Modelo de Morón luego de ser acorralado por tres motochorros y sufrir una dura caída en la localidad de Castelar. El hecho ocurrió el viernes antes de las 20:00 en la esquina de Saladillo y Unamuno. La víctima intentó escapar del asalto, pero perdió el control del rodado, impactó contra el asfalto y quedó desmayada en el lugar, situación que los delincuentes aprovecharon para robarle.



Leguizamón circulaba en una moto perteneciente a un amigo cuando fue interceptado por dos asaltantes, mientras una segunda moto actuaba como apoyo. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona, donde se observa cómo los agresores encerraron al joven. Al transitar sin casco, golpeó severamente la cabeza contra la calzada y quedó inmóvil en medio de la calle.



Con la víctima inconsciente sobre el pavimento, los delincuentes le sustrajeron el vehículo, la billetera y el teléfono celular, para luego huir antes de la llegada policial. Vecinos que advirtieron lo ocurrido alertaron al 911. Al lugar arribó personal policial y una ambulancia del SAME Morón, que trasladó al joven junto a su madre a la Clínica Modelo de Morón. Tras lo ocurrido, la familia recibió asistencia de la Secretaría de Seguridad mediante su equipo de Atención a la Víctima.

Estado de salud e investigación del hecho

Los médicos confirmaron que Leguizamón sufrió una fractura de clavícula y solicitaron estudios complementarios para evaluar la posible presencia de un coágulo en el cráneo debido a la contusión. Por la gravedad de su cuadro, continúa internado en terapia intensiva. La causa está en manos del fiscal Javier Ghessi, titular de la Fiscalía Nº 1 de Morón, bajo la carátula de robo y lesiones. Aunque por el momento no hay detenidos, la motocicleta robada fue recuperada en el partido de La Matanza, mientras los investigadores analizan las cámaras de seguridad del sector de Castelar y el rastreo del celular robado.