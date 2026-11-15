Castelar será sede del primer "flechazo fest" de zona oeste

La vida nocturna de la Zona Oeste suma una propuesta original pensada para romper la rutina, conectar con gente nueva y disfrutar de una noche diferente. El próximo viernes 4 de diciembre, la localidad de Castelar albergará la primera edición del Flechazo Fest, una fiesta diseñada especialmente para solteros, separados, divorciados y grupos de amigos que busquen ampliar su círculo social en un ambiente distendido y divertido.





La cita tendrá lugar en el bar Cheka, ubicado sobre Av. Santa Rosa 1152. El evento comenzará a las 22:00 horas y se extenderá hasta las 4:00 de la madrugada, ofreciendo una grilla de actividades pensada para romper el hielo de forma gradual.





El concepto central del Flechazo Fest se aleja de las salidas nocturnas convencionales para proponer un espacio dinámico donde interactuar resulta natural y accesible para todos los asistentes. El intinerario está pensado por etapas: primero habrán tragos para arrancar relajados y conversar de manera tranquila, mientras que se desarrollarán distintas actividades participativas ideales para conocer gente.A partir de la medianoche, la propuesta dará un giro hacia el baile con una fiesta temática centrada en los mejores hits del reggaetón viejo.

Una de las premisas fundamentales de la convocatoria es la inclusión: la propuesta invita a sumarse tanto de forma individual como en grupos de amigos. "Si estás soltero, separado, divorciado o simplemente tenés ganas de divertirte en grupo, esta fiesta es para vos. Vení solo o con tu grupo... ¡acá nadie se queda afuera!", explicaron desde la organización a través de sus canales oficiales.





Respecto al ingreso para la jornada, el evento contará con entrada free por lista y opción de reservas de mesas, las cuales se pueden gestionar enviando un mensaje privado a la cuenta oficial del evento o del establecimiento.