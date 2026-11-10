Una panadería de Castelar cumple 70 años y lo celebra con todo el barrio

Hay comercios que se transforman en guardianes de los aromas y los recuerdos de una comunidad. En Castelar, la histórica panadería La Española se prepara para vivir uno de los hitos más importantes de su trayectoria: cumple 70 años de vida y decidió festejarlo a lo grande, compartiendo una tarde junto a vecinos, clientes y familias que han acompañado el proyecto durante décadas.





La celebración será el próximo lunes 23 de noviembre, a partir de las 16:30 horas, en su sede ubicada en Nicolás Avellaneda 1782, en Castelar. Frente al local se montará un escenario al aire libre donde habrá música en vivo, un show de magia, food trucks, sorteos y múltiples sorpresas preparadas especialmente para la ocasión.





La historia de este comercio se remonta al año 1956, cuando comenzó a funcionar en el interior de una modesta casa. El proyecto fue fundado por Antonio González y sus hermanos, quienes decidieron bautizarlo La Española como un homenaje a su madre, Jesusa, una inmigrante de dicha nacionalidad.

Con el paso de los años, Antonio continuó adelante con el sueño familiar junto a su esposa Marcelina, recordada en el barrio como "La negra". La calidad de sus elaboraciones hizo que el negocio creciera a la par de la comunidad: en 1973 lograron dar un gran paso al expandirse hacia la calle Carlos Casares 890, en Morón, aunque la mítica central de producción de pan se mantuvo en Castelar.





El legado pasó de generación en generación. Los hijos de los fundadores tomaron la posta, incorporando nuevas líneas de productos y adaptando las formas de trabajo a los nuevos tiempos sin perder la esencia artesanal. Entre 2015 y 2016, la llegada de Federico e Ignacio al frente del negocio dio inicio a una etapa de renovación y crecimiento sostenido.





En la actualidad, La Española cuenta con tres sucursales, un equipo de trabajo más amplio, propuestas gastronómicas innovadoras y un centro de producción completamente modernizado. Sin embargo, los dueños destacan con orgullo que el alma de la panadería sigue intacta: el mejor pan de la zona se sigue elaborando en Castelar, respetando las recetas de antaño.





Desde el local invitaron a toda la comunidad a sumarse a los festejos, agradeciendo el acompañamiento incondicional de los vecinos: "Desde 1956, La Española fue creciendo gracias al compromiso de muchas personas que a lo largo de estos años fueron dejando su huella. Hoy, cada uno de ustedes es parte de esta historia", expresaron.





Dentro de algunas semanas, el barrio tendrá una oportunidad única para encontrarse, brindar y celebrar siete décadas de trabajo, esfuerzo compartido y sabor casero en el corazón de Castelar.