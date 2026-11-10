Haedo: le robaron un ecógrafo del auto, lo vio en internet y se pactó una compra para recuperarlo

Un hombre de 30 años fue detenido en las últimas horas tras intentar vender un ecógrafo que había sido robado semanas atrás en Haedo. El procedimiento se concretó mediante un operativo encubierto, luego de que la propia víctima detectara que su instrumental médico era ofrecido a la venta a través de una publicación en internet.



El robo original había ocurrido el pasado 28 de septiembre, cuando delincuentes sustrajeron el equipo del interior del automóvil del denunciante. Al identificar que el aparato estaba siendo ofrecido en línea, la víctima alertó a las autoridades, lo que motivó la rápida intervención del personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría 2.ª de Morón.



Con el aval de la fiscalía, los efectivos organizaron una "compra pactada" y simularon estar interesados en adquirir el producto. El punto de encuentro acordado con el presunto vendedor fue la intersección de la Colectora Gaona y la calle Marconi, en la localidad de El Palomar.



Al momento de concretar la supuesta transacción, el sospechoso acudió al lugar portando el ecógrafo y fue interceptado de inmediato por los agentes policiales. Tras realizar las verificaciones correspondientes y cotejar el número de serie del instrumental, se constató de manera fehaciente que se trataba del mismo equipo denunciado por la víctima.



El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Simoes, en el marco de una causa caratulada como encubrimiento agravado.