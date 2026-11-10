Construyen un shopping a cielo abierto en Parque Leloir: cómo será el nuevo complejo Escala

En Parque Leloir, avanza la construcción de Escala, un centro comercial a cielo abierto. El complejo, cuya inauguración está proyectada hacia finales de 2027, contará con una superficie de 35 mil metros cuadrados, 80 locales comerciales, 60 oficinas de categoría AAA, 450 cocheras y dos plazas verdes parquizadas.



El desarrollo responde a la creciente demanda de servicios generada por el auge de inversiones en la zona. Leonardo Bernstein, titular de Bernstein Propiedades y uno de los responsables del proyecto, explicó el origen de la iniciativa: ""la idea surgió porque en Parque Leloir había una demanda muy grande de locales. Notamos que muchos comercios y prestadores de servicios, que deberían tener vidriera a la calle, se instalaban dentro de oficinas porque no tenían otro espacio para hacerlo"".

Terraza con vista al bosque y propuesta comercial

Las dos primeras plantas del predio albergarán supermercado, gastronomía de primer nivel, farmacias, pet shops y locales de indumentaria, electrónica y decoración, junto a dos plazas diseñadas por ingenieros agrónomos. En el tercer nivel funcionarán servicios de salud, bienestar y belleza, acompañados por una terraza de 1300 metros cuadrados con anfiteatro para eventos y vista panorámica al bosque.



Desde Escala destacaron: ""No existe algo así en Buenos Aires. Esas grandes vistas estarán acompañadas de un pequeño anfiteatro donde se podrán realizar distintos eventos y habrá un local gastronómico para poder disfrutar en todo momento del día"". Asimismo, agregaron que ""en el Oeste hay muy pocos lugares de esparcimiento y de encuentro al aire libre. Por eso en este proyecto buscamos resignar rentabilidad en función de proporcionar mucho espacio verde y en que sea un lugar atractivo y seguro para visitar"".

Ventas, alquileres y proyección en Ituzaingó

Entre locales y oficinas ya se comercializó el 73 % de las unidades y avanza la firma de los primeros contratos de alquiler, con espacios que van de 50 a 1000 metros cuadrados y valores que parten desde los 1200 dólares mensuales. Al respecto, Leonardo Bernstein afirmó: ""Hoy los inversores pueden adquirir un local para importantes marcas, con la seguridad de obtener rentas que no bajarán del 8% anual"".



