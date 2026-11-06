La Noche de los Museos en Moreno: corte total en la Avenida Libertador y desvíos con contracarril

En el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos que se realiza en el municipio de Moreno, se puso en marcha un esquema especial de tránsito y seguridad para ordenar la circulación vehicular en la zona. Los preparativos para este evento cultural requieren cortes viales significativos y modificaciones en la traza habitual para permitir el desarrollo de las actividades.



La medida central del plan de tránsito contempla el cierre total de la Avenida Libertador. Esta interrupción del flujo vehicular responde al avance acelerado de las tareas de armado y montaje de las diferentes estructuras necesarias, además de atender a las exigencias operativas de seguridad contempladas para la jornada.

Desvíos y esquema de circulación vehicular

Para aminorar el impacto de la restricción y ofrecer opciones a los conductores, las autoridades dispusieron una alternativa de circulación específica. En ese sentido, se habilitó un desvío que incorpora un contracarril desde la intersección de Olleros hasta la Avenida Casares, permitiendo encauzar el paso de los vehículos mientras permanezca interrumpido el tramo de la Avenida Libertador.



Las medidas de control y ordenamiento vial forman parte de una acción coordinada entre distintas dependencias gubernamentales. Según se detalló, el operativo es llevado adelante por la Ciudad en articulación directa con el Gobierno Nacional, combinando recursos para la supervisión de los trabajos de montaje y el mantenimiento del orden en el sector.

Operativos de armado y medidas de seguridad

Las labores operativas que se ejecutan sobre la calzada exigen mantener despejado el perímetro asignado. Por este motivo, el bloqueo sobre la Avenida Libertador resulta indispensable para garantizar la seguridad durante el movimiento de materiales y el ensamblado de las infraestructuras de la jornada cultural de La Noche de los Museos.



Con la puesta en funcionamiento del contracarril entre Olleros y Avenida Casares, se busca mitigar las demoras en el tránsito del distrito de Moreno. Las autoridades recomiendan a los vecinos y automovilistas circular con precaución y atender las indicaciones viales mientras se completan las tareas organizativas.