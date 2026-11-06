Cierran registros del automotor en Morón, Merlo, Ituzaingó, 3 de Febrero y Moreno

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó el cierre de mas de 70 registros del automotor en todo el País. Mediante la Resolución 538/2026, se dispone el cierre definitivo y la supresión de seccionales en un plazo perentorio de 60 días hábiles. La disposición impacta de lleno en la zona oeste del conurbano bonaerense, donde distritos como Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo y Moreno experimentan el cierre de registros, la fusión de competencias de automotores y motovehículos, y el traslado masivo de legajos vehiculares.



El impacto territorial en la región oeste

El Gran Buenos Aires concentra buena parte de las modificaciones operativas ordenadas por la cartera de Justicia. Dentro del cordón oeste, la normativa dictamina la clausura técnica de delegaciones clave y la redistribución de carteras registrales que históricamente atendían a cientos de miles de contribuyentes.

Ituzaingó:

Cierre del Registro Automotor Ituzaingó N° 1: Esta seccional intervenida fue formalmente suprimida bajo la Resolución 411/2026 dentro del esquema de recorte de delegaciones sin titular a cargo.

Esta seccional intervenida fue formalmente suprimida bajo la Resolución 411/2026 dentro del esquema de recorte de delegaciones sin titular a cargo. Absorción y reasignación de trámites: Los vehículos radicados originalmente en la seccional N° 1 y los legajos en curso pasaron a ser absorbidos por las dependencias registrales contiguas del distrito (como Ituzaingó N° 2 / seccionales unificadas restantes), sin que los propietarios pierdan la validez de los trámites iniciados.

Los vehículos radicados originalmente en la seccional N° 1 y los legajos en curso pasaron a ser absorbidos por las dependencias registrales contiguas del distrito (como Ituzaingó N° 2 / seccionales unificadas restantes), sin que los propietarios pierdan la validez de los trámites iniciados. Impacto indirecto en la zona oeste por la Resolución 538/2026: Como la nueva norma cerró definitivamente dependencias vecinas clave (entre ellas Morón N° 1 y Merlo N° 1), la DNRPA redistribuye la carga operativa entre los registros operativos de la región, los cuales operan ahora con competencias unificadas (automotores, motos, prendas y maquinaria) y mayor canalización de trámites vía web (formulario 08 digital, turnos online y títulos digitales).

Morón

Cierre definitivo del Registro Seccional Morón N° 1 :Queda clausurada la sede históricamente ubicada sobre la Av. Rivadavia al 15400.La resolución le fijó un plazo perentorio e improrrogable de 60 días hábiles para completar el cese total de atención al público y traspaso de información.

:Queda clausurada la sede históricamente ubicada sobre la Av. Rivadavia al 15400.La resolución le fijó un plazo perentorio e improrrogable de para completar el cese total de atención al público y traspaso de información. Reasignación de oficio de dominios y legajos :Los vehículos, motocicletas y trámites que estaban inscriptos en Morón N° 1 son transferidos automáticamente por la DNRPA hacia las delegaciones seccionales que siguen operativas en el distrito (como Morón N° 2, N° 3 o delegaciones de localidades contiguas como Haedo y Castelar).El titular registral no debe realizar ningún trámite especial para conservar la titularidad; el cambio de radicación impacta directo en el sistema central.

:Los vehículos, motocicletas y trámites que estaban inscriptos en Morón N° 1 son transferidos automáticamente por la DNRPA hacia las delegaciones seccionales que siguen operativas en el distrito (como Morón N° 2, N° 3 o delegaciones de localidades contiguas como Haedo y Castelar).El titular registral no debe realizar ningún trámite especial para conservar la titularidad; el cambio de radicación impacta directo en el sistema central. Ampliación de competencia material en las sedes restantes:Las oficinas que permanecen abiertas en Morón dejan atrás la segmentación estricta y quedan habilitadas bajo un esquema multirubro (competencia unificada que atiende automotores particulares, motovehículos, maquinaria vial/agrícola y créditos prendarios) para absorber el flujo de la oficina cerrada.

3 de Febrero

Cierre de la sede regional con competencia en Maquinaria y Créditos Prendarios :Queda suprimido el registro regional que cubría la jurisdicción de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón para maquinaria agrícola, vial e industrial —MVI— y prendas registrales.Esta dependencia especializada entra en el plazo de 60 días hábiles para su cierre operativo definitivo.

:Queda suprimido el registro regional que cubría la jurisdicción de Luján, Ramos Mejía, Tres de Febrero y Morón para maquinaria agrícola, vial e industrial —MVI— y prendas registrales.Esta dependencia especializada entra en el plazo de para su cierre operativo definitivo. Continuidad de los registros de autos y motos (con funciones ampliadas):Las sedes seccionales de automotores y motovehículos radicadas en Tres de Febrero (como Caseros, Ciudadela, Sáenz Peña, etc.) permanecen abiertas.Por disposición de la misma resolución, estos registros seccionales que quedan en pie asumen competencia unificada y multirubro: a partir de la reasignación de la DNRPA, podrán procesar directamente inscripciones y prendas de maquinarias y trámites prendarios que antes estaban centralizados en la delegación suprimida.

Merlo

Cierre definitivo del Registro Seccional Merlo N° 1: Se dispuso la supresión y cierre operativo del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Merlo N° 1

La sede cuenta con el plazo improrrogable de 60 días hábiles fijado por la normativa para finalizar la atención y completar el traspaso integral. Reasignación de legajos y vehículos radicados: La Dirección Nacional (DNRPA) redistribuye de oficio los dominios inscriptos originalmente en Merlo N° 1 hacia las dependencias seccionales que continúan operativas en el distrito (como Merlo N° 2, N° 3 y las restantes delegaciones zonales).SIAP -