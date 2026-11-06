“¿Te cabe el machismo?”: Llega una nueva edición del taller del Colectivo de Varones Desobedientes para repensar las masculinidades

Este sábado 7 de noviembre a las 15 se estará realizando una nueva edición del taller titulado "¿Te cabe el machismo?", una propuesta del colectivo de Varones Desobedientes destinada a seguir pensando nuevas formas de habitar la masculinidad en los tiempos de los feminismos.



"Varones Desobedientes" es una agrupación que recorre distintos puntos del conurbano promoviendo espacios para la reflexión de las masculinidades, desde una perspectiva que se acerca al feminismo.



Para los hombres que integran la organización, es crucial llevar adelante la premisa de que es “una tarea de todxs derrotar al machismo” y que los varones pueden aportar al trabajo efectuando cambios en los ámbitos que se mueven.



Bajo esa misma lógica, esta semana realizarán una nueva edición de su ya tradicional encuentro destinado a reflexionar sobre los privilegios masculinos, las violencias y los entramados sociales.





En esta ocasión, el taller tendrá lugar en la Casa Taller, ubicada en Río Piedras 351, Morón y estará centrado en las paternidades, lo que se hereda y lo que los varones reproducen en ellas.





"Nos surge preguntarnos cómo y cuáles son las referencias masculinas que tenemos en nuestras familias. Asimismo, nos parece importante identificar qué actitudes y cualidades replicamos con las infancias y adolescencias con las que nos relacionamos, ya no solo a través de la paternidad", destacaron desde el colectivo sobre el encuentro de este fin de semana.





La cita para participar de la jornada dedicada a repensar las paternidades y a construir nuevas formas de paternar, llevada a cabo por Varones Desobedientes, es este sábado 7 de noviembre a las 15 en la Casa Taller de Morón (Río Piedras 351). La actividad es a colaboración y está destinada a varones e identidades masculinas.