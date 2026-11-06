Habilitan el pago de peajes con QR en el Acceso Oeste con un 50% de descuento

A partir del próximo 6 de noviembre, los conductores que transitan habitualmente por el Acceso Oeste y la autopista Panamericana contarán con una nueva herramienta para abonar su tarifa de paso. Las empresas concesionarias Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol confirmaron la incorporación formal del pago de peajes mediante código QR, una medida desarrollada con el fin de ampliar las alternativas de cobro electrónico disponibles en ambas trazas viales.

Descuento del 50% con Mercado Pago

Como parte de las acciones de lanzamiento de este sistema, las empresas anunciaron que las personas que abonen el peaje a través de la aplicación de Mercado Pago accederán a un descuento del 50% en su tarifa. El beneficio contempla la bonificación de un viaje diario por usuario durante un período de 15 días a partir del inicio del servicio en los peajes del Acceso Oeste y la Panamericana.



Según indicaron desde las concesionarias, un aspecto central de la propuesta es que la aplicación del beneficio será completamente automática al momento de concretar la transacción. De este modo, los automovilistas que utilicen la cuenta digital de Mercado Pago no necesitarán realizar gestiones adicionales ni ingresar códigos promocionales para recibir la rebaja del 50% en la tarifa del viaje seleccionado durante las dos semanas de vigencia de la promoción.

Modernización y movilidad más eficiente

La puesta en marcha de esta modalidad de pago por código QR se enmarca dentro de un proceso integral de modernización operativo llevado adelante por Autopistas del Oeste y Autopistas del Sol. Desde las firmas administradoras explicaron que la medida responde de manera directa al objetivo de agilizar los cobros en las cabinas, simplificar la experiencia cotidiana de los usuarios y promover un sistema de movilidad más eficiente en los principales corredores viales.



Con el inicio de la modalidad el 6 de noviembre, los miles de vecinos que transitan cada día por el Acceso Oeste tendrán a disposición un método alternativo de pago rápido que busca evitar demoras innecesarias y optimizar la circulación hacia los distintos municipios del Gran Buenos Aires y la Capital Federal.