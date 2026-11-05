Feroz incendio en Ituzaingó destruyó una casa y dejó a un bombero herido

Un feroz incendio destruyó por completo una vivienda familiar ubicada en la calle Balbastro al 2000, entre Los Matreros y Pérez Quintana. Afortunadamente, los ocupantes de la propiedad, una mujer y su hijo mayor de edad, lograron salir a tiempo y pedir ayuda antes de que las llamas consumieran el lugar.



Si bien los motivos exactos que originaron el fuego todavía son materia de pericias, la propietaria relató a las autoridades su sospecha de que el siniestro hubiera comenzado luego de que su hijo, paciente psiquiátrico, arrojara una colilla de cigarrillo sobre una cama. Las llamas provocaron la destrucción total de sus pertenencias.



Además, los bomberos confirmaron que la estructura edilicia corre grave riesgo de derrumbe en su totalidad, por lo que madre e hijo deberán buscar un alojamiento transitorio. Al estar alejada de las viviendas linderas, el fuego no afectó a ninguna otra propiedad vecina.



El operativo demandó un intenso despliegue: en el lugar trabajaron móviles policiales, personal médico y cuatro dotaciones de Bomberos (dos del Cuartel Central y dos de destacamento).



Durante las tareas de sofocación, un bombero resultó con heridas leves tras sufrir quemaduras de segundo grado en el antebrazo y la zona del bajo abdomen. El voluntario fue trasladado de inmediato al Sanatorio del Oeste para su atención médica y se encuentra estable.