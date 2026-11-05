5 de nov. de 2026
Morón

Continúan las ferias y mercados en los barrios de Morón con precios accesibles para los vecinos

Juan Esteban Calderón

1 min de lectura

El programa Mercados Bonaerenses y las ferias barriales siguen recorriendo distintas localidades de Morón con venta directa de alimentos a precios económicos.

Continúan las ferias y mercados en los barrios de Morón con precios accesibles para los vecinos
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La iniciativa municipal y provincial que busca acercar alimentos y productos de consumo masivo a costos económicos sigue su curso en las distintas localidades del partido de Morón. De acuerdo a la información difundida a través de la gacetilla: defaultsender@mailingmktg.com, las ferias de barrio y los puestos de Mercados Bonaerenses se mantienen activos con el objetivo de brindar alternativas frente a la inflación y fortalecer el comercio de cercanía.

Esta propuesta itinerante permite que las familias de la zona oeste puedan acceder a frutas, verduras, carnes, lácteos, panificados y productos esenciales sin intermediaciones innecesarias, comercializados directamente por productores locales y regionales. La presencia constante de estos espacios en los barrios moronenses busca consolidar una red de abastecimiento a precios de referencia que resulte conveniente para el bolsillo vecinal.

Venta directa y apoyo al comercio regional

El programa Mercados Bonaerenses plantea un canal de comercialización directo entre el productor y el consumidor final. A través de este esquema, se busca reducir los costos logísticos y los márgenes de intermediación mercantil, trasladando ese ahorro a los precios de góndola y de puestos callejeros que se instalan periódicamente en plazas y puntos neurálgicos de Morón.

Las ferias itinerantes barriales posibilitan además que los emprendedores de la región encuentren un espacio formal para ofrecer su producción. Este tipo de ferias vecinales contribuyen a dinamizar la economía local en los distintos barrios del distrito, garantizando variedad de ofertas en productos de canasta básica e insumos del hogar.

Precios accesibles en los barrios

La continuidad del programa en Morón apunta a sostener la presencia semanal o periódica en los vecindarios, acercando opciones de compra a metros de los hogares. Con ofertas enfocadas en la economía familiar, la iniciativa busca asegurar un estándar de precios accesibles frente al aumento sostenido en los rubros alimenticios.

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