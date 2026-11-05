Abrieron la inscripción para el 45° Certamen Nuevos Valores en Moreno: por primera vez el municipio será sede del Pre Federal

El Municipio de Moreno anunció formalmente la apertura de la inscripción para participar de la instancia clasificatoria del Pre Federal 2027, correspondiente al prestigioso 45° Certamen Nuevos Valores. Se trata de un acontecimiento cultural destacado para el distrito de la Zona Oeste, ya que es la primera vez que el municipio albergará una sede oficial para esta competencia que abre el camino directo al escenario del reconocido Festival Nacional del Chamamé.



La convocatoria está dirigida a nuevos talentos y artistas de la música chamamecera que busquen acceder a la tradicional cita nacional y formar parte de una jornada abocada íntegramente a difundir esta emblemática expresión de la cultura popular argentina. Los postulantes tendrán la posibilidad de registrarse hasta el viernes 13 de noviembre inclusive, mediante dos modalidades operativas dispuestas por las autoridades locales.

Modalidades de inscripción y atención al público

Para aquellos participantes que elijan realizar la gestión a través de medios digitales, se habilitó la casilla de correo electrónico Identidadesculturales@moreno.gov.ar, a donde se deben remitir las solicitudes y los datos requeridos. En tanto, la modalidad presencial se lleva a cabo en la sede de la Casa de las Culturas, un espacio institucional ubicado sobre la calle Dr. Vera 247, en la localidad de Moreno. En este edificio, el personal municipal atiende de lunes a viernes, en la franja horaria de 9 a 15 horas.

Cronograma y desarrollo de la competencia

El certamen en la Casa de las Culturas se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre. Las actividades iniciarán desde muy temprano: la acreditación de los concursantes inscritos comenzará puntualmente a las 9 horas, mientras que el acto formal de apertura de las presentaciones sobre el escenario está programado para las 10 horas. Se espera una extensa jornada festiva que reunirá en un mismo recinto a participantes, jurados y público en general en torno a las melodías chamameceras.

Impulso a los artistas locales y la cultura popular

Con la implementación de esta sede en Moreno, el Gobierno local busca promover de manera sostenida el desarrollo de las distintas expresiones musicales populares. La iniciativa fue concebida para generar espacios concretos donde la comunidad artística de la región pueda desplegar su labor y ser parte activa en certámenes de trascendencia nacional.