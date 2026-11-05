Paro de colectivos en el AMBA: la UTA advierte con lanzar medidas de fuerza tras el fracaso paritario

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre la posibilidad de realizar un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida se perfila tras el fracaso de la negociación salarial entre el sindicato y las cámaras empresarias del transporte público de pasajeros en una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Capital Humano.



Durante el encuentro paritario, las empresas ofrecieron una suba salarial del 1,2%, monto que aseguraron es el máximo posible dentro de la actual situación del sector. Desde el ámbito empresarial argumentaron que cualquier mejora está atada a la estructura de costos y subsidios que fija la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, y que el aumento de gastos operativos frena la posibilidad de asumir mayores aumentos sin comprometer la sustentabilidad de las compañías.

Rechazo sindical y pedido de intervención oficial

La propuesta patronal fue rechazada categóricamente por la UTA, conducida por Roberto Fernández. Desde la entidad consideraron insuficiente el incremento frente a la inflación acumulada y cuestionaron con dureza la dinámica del diálogo. ""Esto no es una paritaria, es una imposición, 'o lo tomás o lo dejás', de esta manera no es una negociación"", remarcaron los representantes de los choferes durante las deliberaciones.



En ese escenario, el gremio exigió la participación directa del Gobierno nacional para destrabar la negociación y asegurar que los sueldos recuperen valor. ""Nosotros queremos trabajar, pero no debajo de la línea de pobreza"", expusieron desde el sindicato, al tiempo que advirtieron que los trabajadores no deberían verse forzados a prolongar sus jornadas laborales o recurrir a otros empleos para sostener el sustento familiar.

Advertencia sobre la paz social en el conurbano

Al concluir la audiencia, la organización sindical endureció su postura frente a las autoridades y el sector empresarial. ""En el estado actual de situación, si no se respetan las leyes, no podemos garantizar la paz social"", manifestaron los voceros de la UTA, dejando abierta la posibilidad de medidas de fuerza.



Hasta el momento no se fijó una fecha precisa para el paro de colectivos en el AMBA, aunque el conflicto amenaza con paralizar los servicios que conectan la Ciudad de Buenos Aires con los municipios del Conurbano.