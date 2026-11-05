Morón: Lanzan una charla abierta para enfrentar las deudas familiares y la crisis financiera

La delicada situación económica que atraviesa el país golpea de manera directa los ingresos de los hogares argentinos. En un contexto donde estirar el sueldo se convirtió en un desafío diario y el uso de tarjetas de crédito o microcréditos para financiar el consumo básico es una realidad creciente, el sobreendeudamiento se asoma como una problemática silenciosa pero asfixiante para miles de familias en la zona oeste.





Frente a este escenario, y en el marco de la iniciativa institucional de asistencia social y comunitaria, se llevará a cabo una charla abierta sobre el Programa de Sobreendeudamiento y Educación Financiera, impulsada por el Municipio de Morón.





La cita tendrá lugar hoy, jueves 5 de noviembre a las 17 en las instalaciones de SETIA Morón, ubicado en Buen Viaje 439.





El encuentro busca transformarse en un espacio de alivio y capacitación frente a la crisis. La actividad ofrecerá de forma gratuita claves esenciales organizadas en tres ejes principales:





• Gestión de deudas: Estrategias y mecanismos legales para hacer frente a los compromisos acumulados sin desestabilizar por completo el presupuesto del hogar.





• Economía cotidiana: Pautas de administración financiera orientadas a ordenar las cuentas del día a día en tiempos de alta inflación.





• Defensa del consumidor: Asesoramiento técnico para identificar y actuar ante prácticas abusivas o de cobranza indebida por parte de entidades financieras y crediticias.





Esta jornada forma parte de una política activa impulsada para amortiguar los efectos de la recesión en el distrito. Desde el Municipio de Morón señalan que el objetivo es evitar que las deudas individuales terminen aislando económicamente a los ciudadanos, facilitando orientación jurídica y mecanismos de mediación frente a los acreedores.