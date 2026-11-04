Estación ambiental itinerante: Conocé los días que se realizará el operativo de reciclaje en Morón

Esta semana inicia un nuevo cronograma de la propuesta ambiental de recolección y separación de residuos reciclables en Morón, una iniciativa del gobierno local para promover políticas públicas orientadas al cuidado ambiental.



Se trata de la Estación ambiental itinerante, un proyecto que recorre distintas plazas y puntos de Morón para que los vecinos y las vecinas se acerquen a dejar sus elementos reciclables.



La propuesta, que ya recorrió distintos barrios de Villa Sarmiento y Castelar Sur, busca que los y las moronenses puedan reciclar materiales como plástico, papel, cartón, vidrio, metal, aceite vegetal usado, tecnología en desuso y botellas de amor.



En esta ocasión, los vecinos y las vecinas podrán acercar sus reciclables los miércoles de noviembre de 9 a 13 en distintos puntos del distrito: El 4 de noviembre, el operativo reciclable se llevará a cabo en la Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín) en Morón centro. El 11 de noviembre, la Estación ambiental itinerante se podrá encontrar en la Plaza Paracone (Rawson y Constituyentes, Morón norte).



Por su parte, el 18 de noviembre, la propuesta ambiental moronense se realizará en la Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino) en Villa Sarmiento, mientras que el 25 de noviembre se mudará a la Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco) en Haedo.



Esta propuesta se complementa con el programa Día Verde, mediante el cual todos los miércoles se realiza la recolección exclusiva de materiales reciclables casa por casa en los distintos barrios del partido de Morón.