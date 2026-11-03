Señalizaron la Comisaría 1º de Merlo como ex centro clandestino de detención de la dictadura

En un emotivo e histórico acto convocado para rescatar la memoria del distrito, la sede de la Comisaría 1º de Merlo, ubicada en la Avenida del Libertador 368, fue señalizada formalmente por haber funcionado como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura cívico-militar. La dependencia policial operó en aquel período bajo la órbita de la Policía Bonaerense y bajo el mando operativo de la Fuerza Aérea.



La jornada de señalización fue organizada conjuntamente por la Dirección de Derechos Humanos de Merlo y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Durante el encuentro, se hicieron presentes diversas autoridades locales y provinciales, representantes de organismos de derechos humanos e integrantes de agrupaciones de familiares de detenidos-desaparecidos del partido y de la región.

Memoria, Verdad y Justicia en el territorio

El propósito central de la medida residió en identificar y visibilizar de forma permanente el lugar preciso donde se cometieron crímenes de terrorismo de Estado dentro del territorio comunal. De este modo, la señalización busca homenajear a las víctimas y mantener vivo el recuerdo de las personas que sufrieron la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada durante la etapa más oscura de la historia argentina.



La acción institucional contó con el acompañamiento directo del Gobierno Municipal de Merlo en el marco de sus políticas públicas permanentes de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, la actividad se desarrolló al cumplirse 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, reafirmando el compromiso democrático del distrito en la difusión de los derechos fundamentales y la condena a los crímenes de lesa humanidad.

Canales de atención e información para vecinos

En el marco de esta jornada, las autoridades recordaron a los vecinos de la zona oeste que la Dirección de Derechos Humanos de Merlo mantiene sus puertas abiertas para recibir consultas, denuncias y brindar asesoramiento integral a la comunidad. La oficina se encuentra ubicada en la intersección de Av. Eva Perón y Colombia, en la localidad de Libertad.



Para comunicarse con dicha área municipal, se encuentra habilitada la línea telefónica (0220) 4837573, como así también el correo electrónico derechoshumanos@merlo.gob.ar. Por otra parte, el organismo cuenta con una línea de WhatsApp específica destinada a recibir denuncias vinculadas a casos de violencia policial, disponible a través del número 1124847647.