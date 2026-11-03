Moreno realizará una nueva edición de la Feria del Libro en el Club Defensores

La Municipalidad de Moreno realizará una nueva edición de la Feria del Libro 2026. La jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre, en el horario de 10 a 17 horas, en las instalaciones del gimnasio del Club Atlético Defensores de Moreno, ubicado en la calle Concejal Rosset 500.



La propuesta reunirá a autores y autoras locales, editoriales, librerías y bibliotecas escolares, municipales y populares del distrito. Será una jornada dedicada a celebrar la lectura y la producción cultural territorial, ofreciendo un espacio de intercambio y difusión que permitirá a los vecinos conocer de cerca las obras, experiencias y proyectos artísticos que forman parte de la identidad local.

La grilla completa de expositores y referentes locales

Las actividades comenzarán a las 10 horas con la presentación de Danilo Zárate Pacheco, creador del ciclo de poesía y música «El puente», autor del libro ""Un acto de fe"" e impulsor del proyecto cultural ""Un tren llamado poesía"", quien además dicta talleres literarios autogestivos enfocados en la circulación de la palabra en la zona oeste.



A las 11:40 horas será el turno de Jazmín Delia, quien presentará su obra «Labial Azul», un trabajo dedicado al abordaje del duelo, el dolor y la superación personal dentro de los circuitos independientes. Más tarde, a las 12:20 horas, el columnista y ensayista Daniel Villaverde compartirá sus reflexiones sobre la recopilación de memorias barriales y el pensamiento nacional.



A las 13 horas expondrá Matías Rodas, profesor e investigador dedicado a la divulgación histórica y la soberanía nacional, quien coordina charlas junto a veteranos de la Guerra Continentales y de Malvinas. Luego, a las 13:30 horas, Adolfo Montenegro, dirigente del Club Atlético Defensores de Moreno, disertará sobre la gestión del deporte social, la inclusión de jóvenes y la preservación del patrimonio histórico de Moreno.

Literatura infantil, memoria y presencia de la SADE

A las 14 horas, la poetisa y directora teatral Nina Ferrari, autora de ""La seca de la suerte"", «Sustancia» y ""Los días del diluvio"", presentará su experiencia en talleres comunitarios. A las 14:20 horas se sumará la Editorial Chirimbote, sello cooperativo fundado en 2015 con propuestas centradas en luchas colectivas y perspectiva de género.



La artista Carolina Ghigliazza estará a las 14:40 horas presentando su libro ""Yomemorisetodo"", centrado en los derechos humanos y la memoria de la dictadura militar. Posteriormente, a las 15:30 horas, la delegación de la SADE Filial Moreno dirá presente con María Ester Díaz, Oscar Torales, Milagros Verón, Silvina Crespo, Susana Rodríguez, Sonia Díaz y María Antonia Sassi. El cierre de la jornada será a las 16 horas con el historiador Pablo José Hernández.