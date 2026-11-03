3 de nov. de 2026

Moreno realizará una nueva edición de la Feria del Libro en el Club Defensores

Juan Esteban Calderón

2 min de lectura

El Municipio de Moreno organiza una nueva Feria del Libro este miércoles 4 de noviembre en el Club Atlético Defensores de Moreno, con la presencia de autores, editoriales y bibliotecas locales.

Moreno realizará una nueva edición de la Feria del Libro en el Club Defensores
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La Municipalidad de Moreno realizará una nueva edición de la Feria del Libro 2026. La jornada se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de noviembre, en el horario de 10 a 17 horas, en las instalaciones del gimnasio del Club Atlético Defensores de Moreno, ubicado en la calle Concejal Rosset 500.

La propuesta reunirá a autores y autoras locales, editoriales, librerías y bibliotecas escolares, municipales y populares del distrito. Será una jornada dedicada a celebrar la lectura y la producción cultural territorial, ofreciendo un espacio de intercambio y difusión que permitirá a los vecinos conocer de cerca las obras, experiencias y proyectos artísticos que forman parte de la identidad local.

La grilla completa de expositores y referentes locales

Las actividades comenzarán a las 10 horas con la presentación de Danilo Zárate Pacheco, creador del ciclo de poesía y música «El puente», autor del libro ""Un acto de fe"" e impulsor del proyecto cultural ""Un tren llamado poesía"", quien además dicta talleres literarios autogestivos enfocados en la circulación de la palabra en la zona oeste.

A las 11:40 horas será el turno de Jazmín Delia, quien presentará su obra «Labial Azul», un trabajo dedicado al abordaje del duelo, el dolor y la superación personal dentro de los circuitos independientes. Más tarde, a las 12:20 horas, el columnista y ensayista Daniel Villaverde compartirá sus reflexiones sobre la recopilación de memorias barriales y el pensamiento nacional.

A las 13 horas expondrá Matías Rodas, profesor e investigador dedicado a la divulgación histórica y la soberanía nacional, quien coordina charlas junto a veteranos de la Guerra Continentales y de Malvinas. Luego, a las 13:30 horas, Adolfo Montenegro, dirigente del Club Atlético Defensores de Moreno, disertará sobre la gestión del deporte social, la inclusión de jóvenes y la preservación del patrimonio histórico de Moreno.

Literatura infantil, memoria y presencia de la SADE

A las 14 horas, la poetisa y directora teatral Nina Ferrari, autora de ""La seca de la suerte"", «Sustancia» y ""Los días del diluvio"", presentará su experiencia en talleres comunitarios. A las 14:20 horas se sumará la Editorial Chirimbote, sello cooperativo fundado en 2015 con propuestas centradas en luchas colectivas y perspectiva de género.

La artista Carolina Ghigliazza estará a las 14:40 horas presentando su libro ""Yomemorisetodo"", centrado en los derechos humanos y la memoria de la dictadura militar. Posteriormente, a las 15:30 horas, la delegación de la SADE Filial Moreno dirá presente con María Ester Díaz, Oscar Torales, Milagros Verón, Silvina Crespo, Susana Rodríguez, Sonia Díaz y María Antonia Sassi. El cierre de la jornada será a las 16 horas con el historiador Pablo José Hernández.

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