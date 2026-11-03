Cayó una jefa narco en el centro de Moreno: chocó a la policía y frenaron su huida

Un operativo desplegado este 2 de noviembre en la zona céntrica de Moreno culminó con la detención de una mujer de 36 años señalada como la líder de una organización narcocriminal con base en Luján. Su arresto, logrado tras un intento de fuga y disparos, permitió cerrar el círculo sobre una banda que venía siendo investigada desde septiembre de 2025.



La caída de la jefa narco se produjo gracias a tareas de inteligencia de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (Delegación Morón), que lograron localizarla mientras se desplazaba a bordo de una camioneta.



Al recibir la voz de alto, la sospechosa intentó evadir a la policía y embistió de lleno a un vehículo encubierto de la fuerza. Frente a la resistencia y para evitar el escape, un uniformado efectuó un disparo certero contra uno de los neumáticos del rodado, logrando neutralizar su marcha. En el lugar se incautó la camioneta, 150.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.



La detenida contaba con un frondoso prontuario iniciado en 2014 y se encontraba en la clandestinidad tras evadir una medida de arresto domiciliario. Sobre ella pesaban dos pedidos de captura activos emitidos en febrero y octubre de 2026. A pesar de estar prófuga, la mujer continuaba digitando las operaciones de comercialización de drogas de su banda en los barrios Ameghino, Villa Parque y Juan XXVIII de Luján.



La organización ya había recibido un golpe devastador el pasado 18 de marzo de 2026, cuando 24 grupos operativos desplegaron doce allanamientos simultáneos. En esa oportunidad apresaron a siete integrantes (incluyendo a un co-líder) y se secuestraron 8,660 kilos de cocaína, además de vehículos e inmuebles que conformaban un patrimonio ilícito de casi medio millón de dólares.



Con esta última detención, la estructura criminal quedó totalmente desarmada. La imputada fue puesta a disposición del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, donde deberá responder por infracción a la Ley 23.737 bajo la carátula de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.