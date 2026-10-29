Golpe al narcomenudeo en Moreno: demolieron un búnker que había sido allanado seis veces en un año

El Municipio de Moreno, en un trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y autoridades judiciales, demolió un búnker narco ubicado en la zona de Moreno Norte. La destrucción del inmueble, ubicado en el límite de los barrios Yaraví y Jardines II, busca erradicar un punto activo de venta de estupefacientes para reducir la conflictividad en la zona y devolverle la tranquilidad a los vecinos.



El lugar contaba con un denso historial delictivo: había sido blanco de seis allanamientos entre los años 2025 y 2026, en el marco de diversas causas penales investigadas por la Fiscalía N.º 12 del Departamento Judicial Moreno.



Gracias a estas reiteradas intervenciones, se logró la detención de tres personas y el secuestro de una gran cantidad de drogas listas para su comercialización, junto con elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.



Del operativo de derrumbe participaron la intendenta Mariel Fernández; el secretario de Seguridad, Ismael Castro; y el director provincial de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad bonaerense, Gonzalo García.



Durante las tareas, la intendenta remarcó que "el hostigamiento constante al narcomenudeo forma parte de una política integral de seguridad", la cual se complementa con la urbanización de los barrios y la asistencia a personas con consumos problemáticos.



La acción articulada entre la comuna, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Justicia apunta a evitar de forma definitiva que el espacio vuelva a ser ocupado por organizaciones criminales.



Para continuar con este tipo de desarticulaciones, las autoridades recordaron que los vecinos pueden aportar información o realizar denuncias por venta de drogas de manera totalmente anónima a través del portal web secretariadeseguridad.moreno.gob.ar.