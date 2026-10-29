Moreno reutiliza descartes textiles de la industria local para crear material didáctico educativo

Para promover la economía circular y brindar apoyo directo al sistema educativo del distrito, el Municipio de Moreno puso en marcha la iniciativa ""Retazos para jugar"". Esta propuesta local tiene como objetivo principal la recuperación de descartes textiles generados por la industria del partido, con el propósito de transformarlos en recursos e insumos utilizables para la elaboración de material didáctico destinadas a instituciones educativas y espacios comunitarios.

Según informaron de manera oficial desde el Municipio de Moreno, este proyecto se desprende y surge de las acciones desarrolladas por el Banco de Telas. La convocatoria inicial generó un importante impacto en la comunidad, alcanzando una repercusión de más de 2.500 personas interesadas en recibir estos insumos para ser aprovechados en escuelas primarias, escuelas secundarias, instituciones de educación especial, jardines de infantes, centros comunitarios y centros de formación docente del distrito.

Distribución de insumos y cobertura territorial

El despliegue de las entregas tuvo su punto de partida formal con una primera distribución realizada en las instalaciones del Instituto Superior de Formación Docente N.º 21 “Ricardo Rojas”. En dicha institución educativa se entregaron un total de 180 kilos de retazos textiles, los cuales fueron asignados para la producción y desarrollo de actividades formativas y pedagógicas.



Durante el mes de octubre, la iniciativa continuó con su cronograma de trabajo y multiplicó las entregas en distintos puntos de la comuna. La distribución de los materiales alcanzó a instituciones educativas y organizaciones comunitarias ubicadas en localidades y barrios clave como Moreno Centro, Moreno Sur, La Reja, Moreno Norte, Francisco Álvarez, Paso del Rey y Cuartel V.



Asimismo, desde la gestión municipal precisaron que los materiales llegaron de forma efectiva a jardines de infantes, escuelas de educación especial, instituciones dedicadas a la formación docente, organizaciones de carácter comunitario y espacios de trabajo protegido que funcionan en las diferentes localidades que integran el municipio.

Aquellas instituciones educativas, espacios comunitarios o centros de formación del distrito que se encuentren interesados en sumarse a la propuesta y recibir estos descartes textiles pueden ponerse en contacto con las autoridades correspondientes para gestionar su solicitud.



Para ello, el Municipio de Moreno habilitó la línea de atención por WhatsApp a través del número 11 3921-0273. De igual manera, se pueden realizar consultas o seguir el desarrollo del programa mediante las redes sociales oficiales del Instituto Municipal de Desarrollo Local en @imdel_moreno.