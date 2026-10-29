Últimos días para preinscribirse a las carreras de la Universidad Nacional de Hurlingham para 2027

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) transita sus últimos días del período de preinscripción para las carreras de grado y pregrado correspondientes al primer cuatrimestre de 2027. La convocatoria destinada a los nuevos ingresantes del partido de Hurlingham y sus alrededores se extenderá hasta el 31 de octubre.



Como primer requisito académico dentro de la casa de estudios, los aspirantes deberán realizar el Curso de Preparación Universitario (CPU). Este trayecto es obligatorio, presencial y no eliminatorio, y se dictará entre el 1 de febrero y el 27 de marzo de 2027. Quienes completen y aprueben las actividades previstas podrán comenzar la cursada de las carreras elegidas.

Oferta académica de la universidad

La propuesta formativa de la UNAHUR está organizada en cuatro áreas principales: el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Salud Comunitaria, el Instituto de Educación y el Instituto de Tecnología e Ingeniería.



En el Instituto de Biotecnología, las alternativas incluyen la Licenciatura en Biotecnología (4 años y medio), Licenciatura en Tecnología de los Alimentos (5 años), Licenciatura en Gestión Ambiental (4 años), Ingeniería Agronómica (5 años), Licenciatura en Desarrollo Agrario (4 años), Tecnicatura Universitaria en Producción Agroecológica Periurbana (2 años y medio) y Tecnicatura Universitaria en Viverismo (2 años y medio).



Por su parte, el Instituto de Salud Comunitaria reúne las carreras de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría (4 años), Licenciatura en Obstetricia (4 años), Licenciatura en Enfermería (5 años) y Licenciatura en Nutrición (5 años).



En cuanto al Instituto de Educación, la oferta contempla la Licenciatura en Educación como ciclo de complementación curricular (2 años) y los profesorados universitarios en Chino, Biología, Educación Física, Inglés, Letras, Matemática y Geografía, cada uno con una duración de 4 años.



Finalmente, la propuesta del Instituto de Tecnología e Ingeniería abarca la Licenciatura en Informática (4 años y medio), Licenciatura en Ciberseguridad (4 años), Licenciatura en Desarrollo de Videojuegos y Simulaciones (4 años), Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial (2 años y medio), Ingeniería en Energía Eléctrica (5 años), Tecnicatura Universitaria en Electromovilidad (2 años y medio), Ingeniería Metalúrgica (5 años), Licenciatura en Diseño Industrial (4 años), Licenciatura en Gestión del Mantenimiento (4 años) y Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Hospitalario (2 años y medio).



La realización del trayecto preparatorio resulta indispensable para que los estudiantes puedan iniciar formalmente sus estudios superiores en la universidad radicada en Hurlingham.

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