Daniel Julio Muñoz fue designado como nuevo director del Hospital Posadas

El Hospital Posadas, centro de salud de referencia para la región oeste ubicado en Morón, tiene un nuevo director ejecutivo. Se trata del médico especialista Daniel Julio Muñoz (65), quien asume la conducción del nosocomio tras la salida de Luis Quintas, designado recientemente como titular de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). El flamante funcionario cuenta con una importante trayectoria y forma parte del personal de la institución desde 1999.



Daniel Julio Muñoz es médico egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), especializado en Neurología y Diagnóstico por Imágenes, con orientación en Neurorradiología. Con casi cuatro décadas de ejercicio profesional, posee además formación en administración de servicios de salud, un perfil orientado a liderar uno de los complejos hospitalarios más trascendentes de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

Lineamientos y objetivos de la nueva gestión

De acuerdo con lo comunicado oficialmente, la nueva conducción asumida por Daniel Julio Muñoz ""continuará el proceso de ordenamiento y fortalecimiento"" del emblemático centro sanitario. La gestión proyectada se sostendrá mediante un esquema de trabajo que estará ""basada en la eficiencia, el uso responsable de los recursos y la mejora de la capacidad asistencial"", según se destacó en la presentación de sus objetivos.



El propósito principal fijado para esta etapa apunta a ""consolidar su funcionamiento como hospital nacional de referencia"" para la atención de patologías de alta complejidad y para la formación permanente de profesionales de la salud en la región.

Más de 25 años de trayectoria en el hospital

El recorrido de Daniel Julio Muñoz en el Hospital Posadas comenzó hace más de 25 años en el área de Diagnóstico por Imágenes. Desde 2007 se desempeñaba como jefe de la Sección de Tomografía Computada y Resonancia Magnética, lugar donde desarrolló tareas asistenciales y de conducción técnica dentro del nosocomio ubicado en Morón.



A la par de su labor en el oeste bonaerense, el profesional cuenta con una extensa trayectoria en la salud pública porteña. En el Hospital General de Agudos Juan A. Fernández fue jefe de la Sección de Neurofisiología y de la Unidad de Neurología, además de haberse desempeñado anteriormente como neurólogo en el Hospital Teodoro Álvarez.



Asimismo, su actividad profesional abarca la docencia universitaria en la carrera de Medicina de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), la participación en investigaciones internacionales sobre enfermedades neurológicas y la publicación de trabajos científicos y capítulos de libros especializados. En 2018, además, presidió el Congreso Argentino de Neurología.