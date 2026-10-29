Hurlingham: usurparon una casa para poner un búnker de drogas y cayeron los tres responsables

Un operativo policial logró desarticular en las últimas horas un punto de venta de drogas que operaba bajo la modalidad de búnker en el Barrio Mitre, localidad de Hurlingham. Tres personas resultaron detenidas, entre ellas una mujer que se encontraba violando una medida de arresto domiciliario por una condena previa vinculada al narcotráfico.



El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre la calle Tigre al 1000, entre El Zorzal e Ignacio Alcántara. La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias vecinales que daban cuenta de la constante llegada de "clientes" a altas horas de la noche.



Según las autoridades, este movimiento constante no solo generaba un malestar en la cuadra, sino que también había sido el detonante de robos, disturbios y violentos enfrentamientos vecinales en la zona.



A partir de esta información, la Delegación de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Hurlingham, comenzó a recolectar pruebas. Durante semanas se realizaron seguimientos encubiertos, lo que permitió identificar a los cabecillas.



Con dichas pruebas, la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico, a cargo de la fiscal Marisa Monti, solicitó la intervención judicial. Finalmente, el titular del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, el Dr. Julio Fraga, habilitó las órdenes de allanamiento.

El búnker usurpado y una domiciliaria rota

El procedimiento se ejecutó con el apoyo de la Jefatura Departamental de Hurlingham y móviles del Comando de Patrullas local. Al irrumpir en el domicilio, los efectivos confirmaron que la propiedad había sido usurpada y funcionaba exclusivamente como búnker para el acopio y venta de drogas.



En el interior de la finca, la Policía detuvo a las tres personas que regenteaban el lugar: dos mujeres y un hombre.



El dato que sorprendió a los investigadores fue que una de las mujeres aprehendidas debía estar cumpliendo en ese momento un arresto domiciliario en otra vivienda por una infracción anterior a la Ley de Drogas, medida que quebrantó para continuar delinquiendo.



Durante la requisa, se secuestraron más de 70 dosis de clorhidrato de cocaína, algunas compactadas y otras fraccionadas listas para la venta. Además, los uniformados incautaron dinero en efectivo, balanzas de precisión, elementos de corte y varios teléfonos celulares que serán peritados.



Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización".



Las autoridades no descartan que en las próximas horas se libren nuevas órdenes de detención para otros sujetos implicados en la investigación que no se encontraban en el lugar al momento del operativo.



En paralelo, se inició una articulación con el Municipio de Hurlingham para tomar medidas administrativas y de seguridad sobre la propiedad usurpada, con el objetivo de evitar que vuelva a ser utilizada por las bandas narcos del barrio.