Merlo: más de 80 jardines participaron del encuentro pedagógico "Territorios de Infancia"

Más de 80 instituciones educativas de nivel inicial, pertenecientes tanto al sector público como al privado del partido de Merlo, participaron del habitual encuentro pedagógico anual titulado "Territorios de Infancia". La jornada tuvo lugar en las instalaciones del Parque Presidente Néstor Kirchner y convocó a docentes, directivos, alumnos y familias de distintos puntos del distrito.



El encuentro se llevó a cabo bajo la consigna y lema ""Con ojos de niños y niñas"", constituyéndose como una plataforma de exhibición e intercambio para el trabajo pedagógico que se realiza diariamente en los jardines del municipio. Durante la actividad, se desplegaron diversas muestras de trabajos educativos elaborados por los propios alumnos junto a sus maestros, además de áreas dedicadas a juegos didácticos y múltiples presentaciones artísticas sobre el escenario.

Articulación pedagógica y balance oficial

Según se informó, este evento es impulsado y fomentado por el Gobierno Municipal, conducido por el intendente Gustavo Menéndez. La propuesta busca fortalecer y favorecer la articulación de proyectos institucionales, además de enriquecer de forma directa los procesos pedagógicos de aprendizaje que se implementan en las salas de educación inicial de todo el municipio de Merlo.



En el marco del recorrido por las diferentes muestras presentadas por los establecimientos educativos, el subsecretario de Educación del distrito, Rafael Díaz, valoró el compromiso de la comunidad docente y la calidad de los trabajos expuestos. En ese sentido, el funcionario expresó: ""La muestra es hermosa, estamos muy contentos con el nivel mostrado aquí por todo el distrito de Merlo"".

Para aquellos vecinos, docentes o representantes de instituciones que deseen obtener mayor información sobre esta o futuras convocatorias pedagógicas, el municipio mantiene abiertos sus canales habituales de atención dependientes de la Subsecretaría de Educación local.

La atención presencial se realiza en la oficina central de la dependencia, ubicada en la calle Juncal 588, esquina Riobamba. Asimismo, para realizar consultas vía telefónica se encuentra habilitada la línea (0220) 483-6081 en los horarios administrativos de la comuna.