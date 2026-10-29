El fútbol argentino se reprograma por la visita del Papa León XIV

La Liga Profesional y el futbol del ascenso sufrirán cambios en las fechas de disputa, debido a los operativos por el arribo del sumo pontífice. En esta nota, te contamos todos los detalles sobre la reprogramación del Campeonato.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) podría cambiar el cronograma de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, que estaba estipulada para el primer fin de semana de noviembre, debido a que coincide con la visita del Papa León XIV el día 8 de ese mismo mes.



Las modificaciones se deben a que Aprevide no brindaría servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11, mientras que el Comité de Seguridad de CABA haría lo propio hasta el martes 10 inclusive.



De esta manera, la última fecha de la etapa regular del campeonato del fútbol nacional se jugaría entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre.



Por su parte, en estos momentos, la Liga Profesional tendrá la reunión semanal para definir estos cambios en el cronograma, ya consensuado pero sin confirmación oficial hasta el momento. En los próximos días se conocerá el cronograma final que se definirá en la junta del Comité.

Además, en el fútbol de ascenso, tanto la Primera Nacional, Primera B y Primera C se postergarán una semana.



En la segunda categoría del futbol argentino, el arranque del Reducido y la final por el primer ascenso a la Primera División se jugarán entre el 14 y el 15 de noviembre.



En la misma fecha se disputará el inicio del octogonal de la Primera B Metropolitana y la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera C.



Asimismo, se atrasará por siete días las definiciones en cada uno de los campeonatos. La Primera Nacional terminará el 19 de diciembre, con la final de vuelta del Reducido.



La Primera B llegará a su fin ese mismo fin de semana. Mientras que la Primera C finalizará el fin de semana del 12 de diciembre.