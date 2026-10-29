Ofrecen recompensa de más de dos millones de pesos para detener a los acusados del crimen de Marcelo Arizaga

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ofreció recompensas de entre 1,5 y 2,5 millones de pesos por cada uno de los cuatro acusados prófugos por el crimen del excomisario Marcelo Arizaga, ocurrido durante una entradera en Ramos Mejía, dentro del partido de La Matanza.

Los cuatro sospechosos buscados

La medida impulsada por las autoridades busca dar con el paradero de cuatro hombres imputados en la causa. Entre ellos se encuentra Omar Ariel Sánchez, de 24 años, con domicilio en Villa Tesei, partido de Hurlingham; y Jonatan Matías Mendoza, de 37 años, con domicilio registrado en San Justo.

La nómina judicial la completan Maximiliano Alejandro Ojeda, de 28 años, con último domicilio conocido en Banfield, partido de Lomas de Zamora; y Brian Thaiel Canales, de 19 años, proveniente del barrio porteño de Mataderos.

Cómo fue el asalto fatal en Lomas del Millón

El hecho ocurrió el 27 de septiembre de 2025, cerca de las 3:15 de la madrugada, en la vivienda de Marcelo Arizaga ubicada sobre Ecuador al 1626, en Lomas del Millón. Según la causa, al menos ocho hombres actuaron con división previa de tareas e ingresaron violentamente al domicilio.



Los asaltantes llegaron en un Chevrolet Cruze blanco con capot gris claro y un Volkswagen Voyage gris claro. Una vez adentro, golpearon y ataron a Marcelo Arizaga para robar dinero. Producto del extremo estrés del asalto, la víctima falleció de un paro cardíaco. En la causa ya hay otros tres detenidos.

Detalles de la causa y canales para aportar datos

El ofrecimiento fue pedido por el fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza, en el marco del Programa Especial de Recompensas (Decreto 2052/98). La medida se oficializó el 22 de octubre y salió publicada en el Boletín Oficial provincial.



El monto a cobrar dependerá de la importancia de los datos aportados, que pueden brindarse con reserva de identidad. Quienes deseen colaborar pueden presentarse ante las fiscalías de Cámara o la UFIJ de La Matanza en Hipólito Yrigoyen 2185, San Justo (teléfonos 011 2843-7042 y 011 2845-0969, correo ufij_hom.lm@mpba.gov.ar). También ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, en calle 2 entre 51 y 53, La Plata (teléfono 0221 429-3015 o profugos@mseg.gba.gov.ar).