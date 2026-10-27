La AFA podría modificar el formato del fútbol argentino
juan jose levrero
El formato de la Primera División del fútbol argentino podría volver a sufrir modificaciones, a partir de una nueva propuesta que sugiere volver al formato de liga “todos contra todos”, pero manteniendo la disputa de playoffs a mitad y final de año.
Los dirigentes de Primera División debatirán una reestructuración con 30 equipos en el torneo local. La iniciativa contempla Torneos Apertura y Clausura sin división de zonas y bajo un sistema de "todos contra todos".
El formato de la Primera División del fútbol argentino podría volver a sufrir modificaciones, a partir de una nueva propuesta que sugiere volver al formato de liga “todos contra todos”, pero manteniendo la disputa de playoffs a mitad y final de año.
Este jueves se llevará a cabo una reunión de la Liga en la que se determinará el formato con el que se disputará el fútbol argentino el año próximo, con la posibilidad de volver a enfrentar a todos los equipos de la máxima categoría, aunque con una curiosa novedad.
El torneo se extendería durante 30 fechas y sería interrumpido a la mitad para sostener la disputa de los playoffs, con la clasificación de los primeros 16 de la tabla, para luego reanudarlo tras el receso invernal.
Apertura, Clausura y la lucha por el título: ¿cómo se definirían los campeones?
A pesar del cambio a un cuadro único de posiciones, el año mantendría el formato de dos campeonatos cortos con etapa de eliminación directa (playoffs):
- Torneo Apertura: Al llegar a la fecha 15, la tabla general sufrirá un corte. Los primeros 16 clasificados clasificarán a la fase final para luchar por la copa.
·Torneo Clausura: Se aplicará el mismo criterio de selección al cierre de la fecha 30, permitiendo que los mejores 16 del segundo tramo del año compitan por la estrella.
· Campeón de Liga: El club que finalice en lo más alto de la tabla anual (tras medirse contra los otros 29 rivales) logrará el título de Campeón de la Liga Profesional.
Clasificación a copas internacionales y puntos a resolver
El sistema de acceso a las competencias continentales (Copa Libertadores y Copa Sudamericana) conservará la estructura actual.
Conseguirán su pasaje directo los ganadores del Apertura, Clausura, Liga Profesional y Copa Argentina, mientras que las plazas restantes se asignarán según la ubicación final en la tabla acumulada.
Por otra parte, la dirigencia aún debe definir dos aspectos centrales de la reglamentación:
- Régimen de descensos: Falta precisar cuántos equipos perderán la categoría y bajo qué modalidad (tabla anual, promedios o una combinación de ambos).
- Cantidad de partidos: Con este modelo, los clubes disputarían 30 cotejos por los puntos a lo largo de la temporada regular, dos menos en comparación con los 32 previstos para el calendario 2026, por lo que se evalúa si habrá algún tipo de compensación en el fixture.