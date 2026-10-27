La AFA podría modificar el formato del fútbol argentino

Los dirigentes de Primera División debatirán una reestructuración con 30 equipos en el torneo local. La iniciativa contempla Torneos Apertura y Clausura sin división de zonas y bajo un sistema de "todos contra todos".



El formato de la Primera División del fútbol argentino podría volver a sufrir modificaciones, a partir de una nueva propuesta que sugiere volver al formato de liga “todos contra todos”, pero manteniendo la disputa de playoffs a mitad y final de año.



Este jueves se llevará a cabo una reunión de la Liga en la que se determinará el formato con el que se disputará el fútbol argentino el año próximo, con la posibilidad de volver a enfrentar a todos los equipos de la máxima categoría, aunque con una curiosa novedad.

El torneo se extendería durante 30 fechas y sería interrumpido a la mitad para sostener la disputa de los playoffs, con la clasificación de los primeros 16 de la tabla, para luego reanudarlo tras el receso invernal.



Apertura, Clausura y la lucha por el título: ¿cómo se definirían los campeones?



A pesar del cambio a un cuadro único de posiciones, el año mantendría el formato de dos campeonatos cortos con etapa de eliminación directa (playoffs):