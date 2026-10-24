Ituzaingó se despidió de su casa con una derrota

El Verde ganaba 1-0, pero Flandria se lo dio vuelta al León y le ganó 3 a 1, donde aseguró su permanencia en la B Metro. La próxima fecha, el León cierra el campeonato ante Liniers.



Bajo una tarde nublada en el Estadio Carlos Sacaan, y por la fecha 41 y anteúltima de la Primera B Metropolitana, se enfrentaron cara a cara, el conjunto ituzainguense y el "Canario", en donde el León necesitaba una victoria para cortar con la racha negativa.



En el primer tiempo fue muy parejo, donde Flandria dominó las acciones del mediocampo, ante un Ituzaingó que emparejó el juego, y en la primera llegada que tuvo el local, a los 6 minutos rompió el cero: Joseph Odunukwe capturó un rebote con la cabeza, por la banda derecha, habilitó a Jonathan Maza, y con un derechazo, puso el primer gol del encuentro.



A partir de ahi, los dirigidos por Diego Ayoroa aguantaron la victoria parcial, y fue en busca de convertir más goles de la mano de Odunukwe que tuvo una chance clara para aumentar la ventaja, pero el uno de Flandria le impidio que convierta, y un tiro libre ejecutado por Homero Sala que se fue desviado.



Luego, el Canario generó varias aproximaciones hacia el área rival del Verde, pero falló en la puntada final, y así se cerró la primera etapa, con victoria parcial del León.



Sin embargo, en la parte complementaria, el Verde salió decidido a buscar el segundo gol, y en un buen contraataque, empezando con Jonathan Maza, donde la abrió para Homero Sala, el mismo jugador, encontró a Pablo Despósito, pero un defensor de la visita la sacó en la línea.



Hasta que, el conjunto de Jaureguí, en una ráfaga futbolística, dio vuelta el marcador: a los 9 minutos, un remate furibundo de Alexis Dulón, puso el empate parcial, y en la media hora de juego, Gonzalo Calabria, convirtió el 1-2.



Fue un desconcierto total lo de Ituzaingó que empezó a mermar la intensidad en el campo de juego, y permitió a Flandria sentenciar el resultado final de 1-3, mediante un tiro de Alexis Casal.



De esta manera, el Verde, como en cada encuentro de la categoría que nos tiene acostumbrado, no pudo quedarse con una victoria en el Sacaan, y la racha negativa lo dice todo: solamente ganó un partido en 41 fechas.

La última fecha, el León irá hacía Villegas para enfrentarse a Liniers, en día y horario a confirmar, buscando cerrar la paupérrima campaña en la Primera B Metropolitana, y ya pensar a futuro lo que será la próxima temporada en la Primera C, con el objetivo de regresar nuevamente a la tercera categoría del fútbol argentino.