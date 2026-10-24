La Junta Electoral bonaerense dio de baja a 20 partidos políticos: Ituzaingó Vecinal entre los afectados

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires dispuso la baja de 20 fuerzas políticas bonaerenses tras decretar la caducidad de su personería jurídico-política por no cumplir con la cantidad mínima de afiliaciones exigida. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, cancela la inscripción en el registro electoral de tres partidos de alcance provincial y 17 agrupaciones municipales, entre las cuales figura Ituzaingó Vecinal.

Falta de afiliados y plazos vencidos

El organismo sustentó la medida en el artículo 46, inciso "f", del decreto-ley 9889/82, el cual indica que el incumplimiento en el número de afiliados habilita la quita del reconocimiento legal. Para el partido provincial Tiempo de Todos, la resolución también se basó en el inciso "d" de la misma norma.



Previo a la caducidad, la Dirección Técnico Electoral notificó a las agrupaciones para que regularizaran su padrón. Se envió una primera intimación en marzo de 2026 y se concedió una prórroga en julio para entregar las fichas correspondientes. Al finalizar las revisiones, se constató que los espacios no acreditaron el mínimo legal dentro de los plazos previstos.

Efectos de la resolución y espacios alcanzados

La caducidad implica que estas fuerzas ya no contarán con personería política para competir ni presentar listas en las elecciones de la provincia. No obstante, la medida resolutiva no causa la desaparición automática de los espacios como personas jurídicas del derecho privado.

Los tres partidos de alcance provincial dados de baja son Construyendo Porvenir, Política Abierta para la Integridad Social (PAIS) y Tiempo de Todos.

Por su parte, el listado de las 17 agrupaciones municipales comprende a Ituzaingó Vecinal (Ituzaingó), Nuevo Azul (Azul), Acción Municipal de Berisso (AMUBE) (Berisso), Ahora Pilar (Pilar), Proyecto Escobar (Escobar), Nosotros Elegimos Estar Esteban Echeverría (Esteban Echeverría), Vecinos Unidos (Exaltación de la Cruz), Acción Vecinal General Villegas (General Villegas), Agrupación Municipal Primero Lobos (Lobos), Unidos por Lomas (Lomas de Zamora), Alternativa Vecinal La Costa y Unidos por la Costa (Partido de La Costa), Diálogo Pergaminense (Pergamino), Unión Vecinal Salliqueló (Salliqueló), Compromiso para Crecer (San Nicolás), Opción Vecinal para el Progreso de Tigre (Tigre) y Vecinos Independientes Vicente López (VIVILO!) (Vicente López).