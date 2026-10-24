Merlo: secuestran 1.200 dosis de cocaína y detienen a dos narcos en un búnker

Un importante operativo contra el narcotráfico culminó en las últimas horas con el desbaratamiento de un búnker en la localidad de Merlo y la detención de dos acusados como vendedores, conocidos con los alias de "Pato" y "La Morocha". Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad lograron incautar aproximadamente 1.200 dosis de cocaína listas para su comercialización.



El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de la calle Operativo Cóndor, entre Filiberto y Deán Funes, en el barrio Arco Iris.



La investigación previa, con seguimientos, fotografías y filmaciones para documentar la constante llegada de compradores, fue encabezada por la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón, en conjunto con la Secretaría de Seguridad del Municipio de Merlo.



Con las pruebas recolectadas por los investigadores, la UFI N° 9 especializada en Narcotráfico solicitó la orden de allanamiento, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Morón, a cargo del Dr. Julio Ricardo Fraga.



Al irrumpir en la propiedad con el apoyo de la Jefatura Departamental de Seguridad local, los efectivos aprehendieron a los dos responsables del lugar. En el búnker se secuestraron cerca de 1.200 envoltorios de cocaína, los cuales estaban identificados por colores según su pesaje. Además, se incautó dinero en efectivo y teléfonos celulares de interés para la causa.

El fin de la fuga

Un dato que resaltaron las autoridades es el pesado prontuario del hombre detenido. Según detallaron fuentes policiales, el sujeto apodado "Pato" ya se habría fugado en dos oportunidades anteriores justo en el momento en que sus domicilios eran allanados, pero en esta ocasión su escape fue frustrado.



Al momento de su captura, el imputado registraba dos órdenes de detención activas: una dictada el 25 de junio de 2025 por el Juzgado de Garantías N° 1 de Morón, y otra del 30 de diciembre del mismo año, emitida por el Juzgado de Garantías N° 6 por comercialización y tenencia ilegal de arma de guerra.



Ambos aprehendidos, mayores de edad, quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", en infracción a la Ley 23.737.