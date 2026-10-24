Moreno: incautaron kilo y medio de cocaína a una banda narco que operaba con sistema de monitoreo

Un impactante operativo contra el narcotráfico se concretó en Moreno tras dos allanamientos simultáneos que permitieron incautar un kilo y medio de cocaína, medio kilo de marihuana y tres armas de fuego de grueso calibre. La investigación concluyó con dos hombres detenidos y una mujer con orden de captura que permanece prófuga.



Los procedimientos fueron dispuestos por la justicia y se llevaron a cabo en dos fincas del barrio Catonas. Un operativo tuvo lugar en la calle Aconquija, entre Sófocles y Florencio Sánchez, mientras que el otro se realizó sobre Schumann, entre las mismas intersecciones. Ambas propiedades estaban situadas a pocas cuadras de distancia y funcionaban como búnkers para el acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes, donde se registraba un habitual desfile de jóvenes para comprar dosis.



Una de las particularidades halladas por los investigadores es que la organización delictiva disponía de un sofisticado sistema de monitoreo con cámaras para vigilar la cuadra y detectar la presencia policial. La causa judicial se había iniciado el pasado 25 de septiembre a partir del seguimiento que efectivos de seguridad realizaron a dos compradores identificados en la zona.

Detenidos y armamento de alto poder

El caso está bajo la órbita del fiscal Ezequiel Freydier, a cargo de la UFI N° 12 de Moreno, quien instruyó las actuaciones junto a la División Operativa de Ejecución de Capturas de la Policía bonaerense. En el marco de los operativos fueron arrestados Axel Escobar y Tomás Garello, señalados como integrantes de la banda.



Además de la sustancia ilícita, en los domicilios secuestraron una pistola calibre .9 milímetros, otra calibre .357 y un kit Roni. Este último accesorio es una carcasa táctica que convierte una pistola semiautomática en un subfusil, un elemento de elevado poder de intimidación cada vez más utilizado por bandas criminales.

Criterio de la Justicia provincial

Un dato clave del expediente radica en la decisión adoptada por el Ministerio Público Fiscal de Moreno respecto del fuero interviniente. A pesar de que el caudal de droga incautada supera ampliamente las dosis contempladas habitualmente en el narcomenudeo —delito correspondiente a la órbita provincial—, la investigación no fue derivada a la Justicia Federal.



La estrategia institucional busca que este tipo de expedientes permanezcan dentro del Departamento Judicial local. Con esta medida se pretende imprimir mayor celeridad a las causas y obtener condenas efectivas en tiempos más breves.