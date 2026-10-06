Con dos nuevas inauguraciones, Mr. Tasty confirmó su desembarco en zona oeste

Desde su surgimiento, allá por 2024, la cadena Mr. Tasty ha logrado irrumpir con fuerza en el mercado local como una alternativa de casa de comidas rápidas 100% argentina. Tras un exitoso inicio, esta dio el gran salto hacia los locales a la calle consolidándose rápidamente en el gusto popular. Esta grana aceptación se debe, en gran parte, a su innovador concepto de ofrecer una calidad verdaderamente premium a precios económicos.



El menú de la firmas se destaca principalmente por incluir opciones contundentes y "bajoneras" para satisfacer los antojos más exigentes de los clientes. Entre las grandes favoritas del público se encuentran la clásica Burger Cheese, las siempre solicitadas alternativas de pollo y las imponentes Doble y Tripla Bacon. Además, todas estas llegan siempre acompañadas por sus características papas fritas.

Mr. Tasty consolida su expansión en zona oeste con nuevas sucursales





La exitosa cadena de hamburguesas continúa pisando fuerte en el conurbano bonaerense tras la reciente inauguración de dos nuevos locales. Los vecinos ya pueden disfrutar de sus famosas opciones "bajoneras" en pleno centro de Ituzaingó, puntualmente sobre Gral. Las Heras 167. Por otro lado, un segundo y moderno punto de venta abrió sus puertas sobre la transitada Av. José de San Martín 2.800, en el partido de Merlo.





Estas nuevas sucursales llegan específicamente para responder a la enorme demanda de los fanáticos de la marca, quienes pedían intensamente su desembarco en esta zona del conurbano. Actualmente, ambos puntos de venta ya se encuentran totalmente operativos recibiendo a vecinos atraídos por sus increíbles promociones.



Es importante destacar que la cadena, acorde a su política de expansión, ya supera las 60 sucursales activas en todo el país. Y específicamente en el conurbano bonaerense, su crecimiento parece imparable y demuestra la enorme solidez de una propuesta pensada para el bolsillo de los habitantes de esta zona.