Se confirmó la primera baja en Ituzaingó

Lautaro Mena no continuará en la institución ituzainguense, ya que el jugador no renovó su continuidad en el club a partir del 2027.



Mientras los dirigidos por Diego Ayoroa se preparan para afrontar el anteúltimo partido en el Carlos Sacaan ante Flandria, ayer se conoció una noticia importante para los hinchas de Ituzaingó.



Se trata de la salida de Lautaro Mena, quien no seguirá en Ituzaingó, dado que no pudo arreglar su continuidad en el elenco ituzainguense y quedó al margen del plantel.



Cabe destacar que Mena tuvo 35 presencias en el club, y fue una pieza importante en el Verde, donde jugó 26 partidos como titular, y convirtió 4 goles.



El gol más recordado de Lautaro Mena fue el que le hizo a Sportivo Barracas en la primera final de ida por el ascenso a la B Metropolitana, jugado en el Estadio Tres de Febrero, con victoria por 1 a 0.

De esta manera, el Verde ya cuenta con una baja para afrontar la próxima temporada en la Primera C, y se espera que en el transcurso del cierre del campeonato de la Primera B Metropolitana, habrá novedades sobre los jugadores que no seguirán en la institución ituzainguense.



DIA Y HORARIO CONFIRMADO ANTE FLANDRIA



Por otra parte, el encuentro entre Ituzaingó vs Flandria ya tiene día y horario confirmado para la fecha 41 de la B Metropolitana. Se jugará este sábado a las 15 hs, en el Estadio Carlos Sacaan y contará con el arbitraje de Marcos Recalde.



Fuente: Vamos Los Verdes