Ituzaingó celebra sus 154 años con un TeDeum y música en vivo en la Plaza Sur

El Municipio de Ituzaingó se prepara para conmemorar sus 154 años de historia con una jornada cívica que combinará espacios de reflexión, tradición y expresiones culturales. Las actividades oficiales se llevarán a cabo el próximo sábado 24 de octubre, convocando a la ciudadanía a participar de un cronograma gratuito que incluye una ceremonia interreligiosa y espectáculos folclóricos al aire libre.

Encuentro de fe y gratitud

La jornada conmemorativa iniciará durante la mañana con la celebración de un Tedeum Interreligioso. Esta ceremonia está programada para las 11:00 horas en las instalaciones de la Parroquia San Judas Tadeo, emplazada en la calle Mansilla 867.



La Dirección de Culto del Municipio de Ituzaingó, responsable de la convocatoria, extendió una invitación oficial a los vecinos subrayando el propósito de la ceremonia: "Nos reuniremos para dar gracias a Dios por la historia compartida, por las generaciones que construyeron nuestra identidad y por cada persona que, con su esfuerzo y compromiso, contribuye día a día al crecimiento de nuestra comunidad".



Asimismo, desde la organización indicaron que el acto litúrgico buscará renovar la esperanza comun研itaria y consolidar un espacio donde "el respeto, la convivencia y la solidaridad sean valores que nos unan".

Música y raíces culturales en la plaza

Durante la tarde, el eje de la celebración se trasladará al espacio público bajo el lema de festejar con la música de nuestras raíces. A partir de las 15:30 horas, la Plaza San Martín, ubicada en la intersección de las calles Mariano Acosta y 24 de Octubre, funcionará como escenario principal para una serie de espectáculos en vivo.



Valeria Raffa interpretando el Himno Nacional.



Dúo Los Soñadores.



Ballet Almas Criollas.



Ricardo Ganduglia.



Taller de Folklore del CDS San Antonio.



Matías Paredes.



Negro Romano y su Bombisto.



Con esta propuesta integral, que articula tanto el agradecimiento espiritual como el festejo popular, el municipio invita a la población a formar parte activa de la celebración de un nuevo hito en su historia institucional.