Un sospechoso de robo fue retenido por vecinos en Moreno Sur: Tenía un pedido de captura por abuso sexual

Un hombre acusado de intentar cometer un hecho delictivo en la localidad de Moreno Sur fue retenido por un grupo de vecinos del barrio hasta la llegada de los efectivos policiales, en un procedimiento que derivó en su detención tras constatarse que registraba una orden de captura previa por abuso sexual agravado.

La intervención vecinal y la alerta al 911

El episodio se desencadenó cuando residentes de la zona de Moreno Sur advirtieron el accionar del sospechoso en la vía pública e intervinieron de manera directa para frenar su huida. Tras lograr reducirlo y mantenerlo inmovilizado en el lugar, los mismos frentistas realizaron un llamado de emergencia al servicio 911 para requerir la presencia de las fuerzas de seguridad locales.



Respondiendo al alerta emitido por la central del 911, efectivos de la Policía acudieron al lugar indicado para hacerse cargo de la situación. Al arribar a la escena, el personal policial procedió a poner en custodia formal al sujeto, asegurando el lugar del hecho e iniciando los procedimientos de rigor previstos para estas intervenciones.

Orden de detención previa y actuación del Municipio de Moreno

Al momento de realizar la identificación formal del sospechoso y volcar sus datos filiatorios en el sistema informático de la fuerza, los agentes constataron una novedad de significación judicial. Sobre el aprehendido pesaba un pedido de captura activo dictado durante el año 2024.



Dicha orden judicial había sido librada en el marco de una causa penal caratulada como abuso sexual agravado. De este modo, el accionar de la comunidad de Moreno Sur no solo impidió la concreción del hecho de robo en el barrio, sino que además permitió la puesta a disposición de la Justicia de un hombre intensamente buscado por la ley.



Durante el operativo e instancias posteriores tomó intervención el Municipio de Moreno, coordinando acciones con las autoridades de seguridad para llevar adelante el seguimiento del caso y la contención en el vecindario.