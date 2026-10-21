Morón entregó 50 kits a personas gestantes a través del Programa 1000 Días

El intendente Lucas Ghi, llevó a cabo la entrega de 50 kits a personas gestantes en el marco de las acciones contempladas por el Programa 1000 Días. La iniciativa se encamina a brindar asistencia e insumos de primera necesidad a las familias que transitan el período de embarazo en el distrito, consolidando el acompañamiento estatal en las etapas iniciales de la crianza.

Insumos y asistencia para las familias de Morón

La distribución de los 50 kits responde al trabajo de contención y cuidado de la salud materna e infantil que se impulsa en el territorio comunal. De acuerdo con la información institucional, la medida está dirigida de forma prioritaria a las personas gestantes de Morón que se encuentran inscritas y articuladas a través del Programa 1000 Días, garantizando un acceso equitativo a recursos fundamentales.



El Programa 1000 Días se consolida en la Zona Oeste como una herramienta para asegurar el monitoreo, la atención y el equipamiento básico que requieren tanto la persona gestante como el lactante. La entrega efectuada en esta ocasión en Morón refleja el alcance de las políticas públicas orientadas al desarrollo infantil temprano e integral dentro del municipio.

Coordinación e impacto en el territorio municipal

Con la adjudicación de estas 50 unidades, las autoridades locales buscan fortalecer la cobertura social y sanitaria en las distintas localidades que componen el partido de Morón. El programa contempla un abordaje continuo que incluye controles, seguimiento y la provisión directa de materiales para acompañar cada fase del proceso de gestación y los primeros meses de vida del bebé.



La concreción de esta jornada de entrega se suma a los diversos operativos y programas que mantiene vigentes el municipio de Morón para responder a las necesidades de la comunidad. El despliegue territorial del Programa 1000 Días ratifica la prioridad otorgada a la salud pública y al bienestar integral de las familias en el distrito.



El cumplimiento de este tipo de entregas en Morón permite sostener una red comunitaria de asistencia, facilitando recursos concretos para la preparación del nacimiento y los cuidados iniciales. A partir de estas acciones, la gestión local continúa promoviendo la equidad en el acceso a insumos básicos para las personas gestantes de la comuna.