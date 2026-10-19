El Palomar: trepó los muros de una casa para robarle a un jubilado y terminó detenido

Un hombre de 33 años fue detenido en las últimas horas en la localidad de El Palomar, Morón, acusado de ingresar a robar a la casa de un jubilado trepando por los muros. El rápido despliegue policial en la zona permitió recuperar los bienes sustraídos antes de que el sospechoso lograra escapar.



El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Manuel Fluguerto y Mosconi. Según informaron desde la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón, el imputado logró acceder al patio de la propiedad tras trepar los muros perimetrales.



Una vez en el interior, violentó la ventana de un galpón y comenzó a sustraer diversas herramientas y objetos de valor pertenecientes al dueño de casa, un vecino de 78 años.



Sin embargo, la intrusión generó una alerta que movilizó rápidamente a las fuerzas de seguridad. Efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 6ta de Morón se desplazaron de inmediato hacia el domicilio. Al arribar, los uniformados lograron interceptar y reducir al sujeto en la escena de los hechos, frustrando su huida.



Durante el procedimiento, el personal policial logró secuestrar la totalidad de los elementos que el asaltante tenía en su poder. Tras ser formalmente reconocidos por la víctima, los bienes le fueron restituidos a su dueño.



En tanto, el aprehendido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada preliminarmente como “robo agravado por escalamiento”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del Dr. Masferrer.