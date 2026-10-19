"La ciudad de los 15 minutos": el urbanista Carlos Moreno presentó su nuevo libro sobre el modelo que busca transformar las metrópolis

El urbanista franco-colombiano Carlos Moreno presentó su nuevo libro titulado La ciudad de los 15 minutos, publicado por la editorial Taurus. La obra sistematiza un modelo de planificación urbana que propone concentrar escuelas, comercios, centros de atención médica y empleos a menos de 15 minutos a pie de cada vivienda, como una respuesta directa a la crisis ambiental y al deterioro de la calidad de vida en las grandes metrópolis.

Los cuatro pilares de la proximidad urbana

Nacido en Tunja, Colombia, en 1959 y radicado desde hace décadas en París, Carlos Moreno acuñó el término a partir de una premisa concreta: la distancia que un peatón promedio recorre en ese tiempo equivale aproximadamente a un kilómetro cuadrado. Si los servicios básicos se ubican dentro de ese radio, la población recupera tiempo, reduce el uso del automóvil privado y fortalece el tejido social. La propuesta tuvo su aplicación más destacada en París, donde la alcaldesa Anne Hidalgo la integró en 2020 a la gestión municipal mediante la reducción de carriles vehiculares, la expansión de ciclovías y el reordenamiento de servicios barriales. En declaraciones citadas por el medio El Español, el propio autor explicó: ""Consiste en garantizar que el ciudadano tenga toda su vida organizada a 15 minutos de su hogar"".



En sus 336 páginas, la obra repasa la historia del urbanismo del siglo XX y cuestiona el legado del funcionalismo asociado al arquitecto Le Corbusier, al que señala como responsable de diseñar ciudades orientadas al tránsito automotor antes que a las personas. Para revertir esta dinámica, el autor fundamenta su propuesta en cuatro ejes esenciales que deben abordarse de manera conjunta: el alojamiento, la vida barrial, el transporte y el trabajo. Según detalla el libro, la dependencia del vehículo privado genera problemas de salud pública como sedentarismo y contaminación del aire, además de pérdida de tiempo y fragmentación de los vínculos comunitarios.

Un modelo con alcance global

El libro cuenta con un prefacio del urbanista danés Jan Gehl, especialista en diseño urbano a escala humana, quien destaca que la superficie abarcable en 15 minutos constituye un marco sencillo de concebir y aplicar en distintos entornos. La publicación incluye también contribuciones de Martha Thorne, experta en arquitectura y sostenibilidad, y cuenta con la traducción de Patricia Torres Londoño para su distribución en librerías de España y América Latina.



Actualmente, Carlos Moreno se desempeña como director científico de la cátedra Emprendimiento, Territorio e Innovación de la IAE París–Universidad Panthéon-Sorbonne y ha brindado asesoramiento a gobiernos de diversos continentes. Galardonado en 2019 con la Medalla de la Prospective por la Academia Francesa de Arquitectura, el especialista expande en este volumen los conceptos iniciados en su obra previA.