39 lineas de colectivos dela región Oeste, reducen sus frecuencias de noche

Desde este lunes, trasladarse durante la madrugada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) demandará una mayor planificación, más tiempo de espera y una dosis extra de paciencia. Las empresas de transporte público han comenzado a aplicar una reducción progresiva en los servicios nocturnos de 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional. De estas 104 lineas, 30 prestan servicios en el Conurbano Oeste La medida, impulsada por las cámaras patronales del sector, no es un hecho aislado, sino el síntoma más reciente de una crisis estructural que combina tarifas congeladas, una inflación persistente en los insumos básicos y una deuda estatal multimillonaria.

La raíz del reclamo: una deuda multimillonaria

El motor principal de esta decisión empresarial radica en un rojo financiero que las compañías califican de insostenible. Según los balances presentados por las cámaras del sector transporte, existe un desfasaje acumulado que asciende a los 40.000 millones de pesos en concepto de subsidios estatales atrasados.



"La restricción se aplicará de forma gradual en los horarios nocturnos según la disponibilidad de combustible, con el objetivo de evitar una interrupción total de las prestaciones", señalaron voceros de las cámaras empresarias al anunciar la medida. La lógica detrás de este recorte es estricta: al reducir la circulación en la franja horaria de menor demanda, las empresas intentan racionar los insumos críticos para garantizar que las unidades puedan operar durante las horas pico del día, cuando el volumen de pasajeros es exponencialmente mayor.



El impacto del gasoil y la asimetría de ingresos

El congelamiento de los ingresos contrasta de frente con la escalada de los costos operativos. El rubro más sensible para el transporte es, indefectiblemente, el combustible. Los registros del sector indican que el litro de gasoil pasó de costar $1.600 en enero a rozar los $2.300 en la actualidad. Este incremento del 43% en menos de diez meses se encuentra impulsado, en gran medida, por las fluctuaciones internacionales de la energía ligadas a los recientes conflictos armados en Medio Oriente.





El usuario: el impacto en la calle

Más allá de los balances contables, las internas empresariales y los debates sobre subsidios, el impacto real recae sobre los ciudadanos. El recorte alcanza a los recorridos que conectan de forma neurálgica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con los diversos municipios del conurbano bonaerense.



De acuerdo a las estimaciones de las autoridades de tránsito, la medida afecta de manera directa al 36% de los pasajeros de la región metropolitana. Estamos hablando de cientos de miles de trabajadores de la salud, personal de seguridad, empleados gastronómicos, obreros de la construcción y estudiantes nocturnos que dependen exclusivamente de estos servicios para retornar a sus hogares o llegar a sus puestos de trabajo durante la madrugada.



Las restricciones de frecuencia, si bien no implican la cancelación definitiva y total de los trayectos, ocasionarán mayores tiempos de espera en las paradas. En el conurbano profundo, donde las distancias son largas y la seguridad nocturna es una preocupación constante para los vecinos, aguardar un colectivo durante 40 o 50 minutos adicionales altera significativamente la calidad de vida.

¿Cuáles son las 104 líneas afectadas?

Para mantener a la ciudadanía informada y permitir la planificación de los viajes, a continuación se detalla la nómina completa de los servicios nacionales sujetos a la reducción escalonada:



Líneas: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.