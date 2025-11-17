Aumenta un 10 % el colectivo en el Conurbano

A partir de hoy lunes 17 de noviembre, rige el aumento de colectivos de casi el 10% que autorizó el Gobierno para las 104 líneas de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA. Desde hoy el boleto mínimo se va a $ 494,83 (sin SUBE, $ 786,78). Se trata de aquellas que cruzan de la Ciudad de Buenos Aires al Conurbano y viceversa durante su recorrido.



Ahora, a través de un comunicado, la secretaría de Transporte señaló que "con esta medida se busca mantener la sostenibilidad del sistema de transporte público en el marco de la política de ordenamiento del sector, y su implementación respetó los procedimientos de participación ciudadana".



Las tarifas de los colectivos de AMBA quedaron de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros (km, primera sección): pasarán de $ 451,01 con SUBE registrada a unos $ 494,83. Valor sin beneficio: $ 786,78.

Valor sin beneficio: $ 786,78. De 3 a 6 km (segunda sección): de $ 502,43 a unos $ 551,24. Valor sin beneficio: $ 876,47.

Valor sin beneficio: $ 876,47. De 6 a 12 km (tercera sección): de $ 541,13 a cerca de $ 593,70. Valor sin beneficio: $ 943,98.

Valor sin beneficio: $ 943,98. De 12 a 27 km (cuarta sección): de $ 579,87 a unos $ 636,21. Valor sin beneficio: $ 1.011,57.

Valor sin beneficio: $ 1.011,57. Más de 27 km (quinta sección): de $ 618,35 a cerca de $ 678,42. Valor sin beneficio: $ 1.078,69.



¿Cuáles son las 104 líneas que subieron el boleto este lunes? Son las siguiente: 101, 28, 150, 8, 124, 100, 134, 195, 194, 135, 56, 91, 9, 164, 21, 10, 17, 110, 152, 188, 20, 161, 117, 78, 87, 111, 127, 146, 31, 114, 129, 143, 197, 22, 71, 63, 113, 128, 32, 75, 158, 130, 169, 1, 24, 181, 2, 126, 29, 41, 95, 37, 80, 166, 15, 49, 53, 85, 96, 185, 97, 98, 148, 160, 176, 179, 51, 74, 79, 177, 60, 57, 105, 159, 46, 172, 174, 178, 180, 182, 136, 163, 86, 193, 88, 168, 103, 19, 153, 45, 154, 119, 59, 67, 70, 33, 55, 92, 93, 123, 184, 133, 140, 145.