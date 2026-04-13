Inteligencia Artificial para el Comercio Local: Conocé el nuevo curso gratuito del Municipio de Morón

Este miércoles 15 de abril inicia en Morón un nuevo curso que supone una gran oportunidad de capacitación y formación para los y las comerciantes del distrito: Se trata de los encuentros sobre "Inteligencia Artificial para el Comercio Local", una iniciativa del Municipio de Morón para incentivar los emprendimientos moronenses.





Con el acelerado avance de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial está revolucionando la forma de concebir y hacer distintas actividades relacionadas a los negocios y el comercio en todos sus niveles. A partir del uso de la IA como herramienta, los y las comerciantes pueden gestionar inventarios, mejorar la logística y aumentar la eficiencia en ventas y marketing en cualquiera sea su rubro.





Según el último informe titulado World Trade Report (2025) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el salto tecnológico que representa la inteligencia artificial podría generar un aumento de casi 37 % en el comercio mundial hacia 2040 y un crecimiento del 13 % en el PIB global.





Teniendo en cuenta estas investigaciones y priorizando el crecimiento de la economía local, el Municipio de Morón brindará a los vecinos y las vecinas que tengan un negocio en el distrito un curso totalmente gratuito para incorporar las nuevas tecnologías en sus comercios.





"Nos proponemos acompañar a los comercios, PyMEs e industrias de Morón facilitando herramientas tecnológicas que optimicen sus procesos cotidianos, mejoren su eficiencia y potencien su competitividad mediante el uso estratégico de la IA", comentaron desde la comuna moronense.





¿Cómo inscribirse al curso IA para el Comercio Local en Morón?

Los interesados y las interesadas en participar del nuevo curso gratuito organizado por el Municipio de Morón deberán completar el siguiente formulario online para asegurarse la inscripción.





El curso "Inteligencia Artificial para el Comercio Local" contará de dos encuentros (con posibilidad de extenderse según grupo) y comenzará el miércoles 15 de abril en la sede de la Asociación Comercial e Industrial de Morón (ACIM - Av. Rivadavia 18.236).





Los horarios disponibles para cursar en la ACIM son los miércoles a las 8:30 y durante las tardes (día aún a confirmar por Whatsapp según la cantidad de inscriptos) a partir de las 14.





Durante la capacitación, los inscriptos e inscriptas aprenderán a utilizar prompts efectivos, se interiorizarán en las mejores herramientas gratuitas disponibles y podrán a incorporar la inteligencia artificial en las tareas diarias de sus negocios.





La inscripción al curso "Inteligencia Artificial para el Comercio Local" se realiza de manera online y comienza este miércoles 15 de abril. Por dudas y consultas, es posible comunicarse al mail capacitacion.produccion.moron@gmail.com o al teléfono: 11-3563-7048.