Reconocimiento nacional: la Casa Museo María Elena Walsh de Morón fue distinguida con el prestigioso Premio "La Hormiguita Viajera"

El legado de la icónica María Elena Walsh continúa más vivo que nunca: esta semana, la Casa Museo MEW fue oficialmente galardonada con el Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil "La Hormiguita Viajera" 2026, alzándose con la máxima distinción dentro de la categoría "Instituciones".





El reconocimiento, otorgado de manera anual, premia la intensa gestión del espacio cultural ubicado en Villa Sarmiento para mantener vivas las canciones, poesías y personajes de una de las máximas referentes culturales de nuestro país.





En esta ocasión, el premio fue compartido con otras entidades de inmensa trayectoria dentro del rubro del libro argentino, como la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de la Librería Hernández de CABA.





Una distinción federal y de gran impacto cultural

El premio "La Hormiguita Viajera" es desde hace muchos años un elemento de gran importancia en la cultura bonaerense, con foco en la labor comunitaria en los barrios.





Con una trayectoria distinguida en la literatura nacional, el galardón surgió en el año 2009 por iniciativa de Eduardo Raúl Burattini, bibliotecario y director de la Biblioteca Popular Madre Teresa, ubicada en la localidad de Virrey del Pino, La Matanza.





A lo largo de sus casi dos décadas de vigencia, "La Hormiguita Viajera" se ha consolidado como uno de los sellos de prestigio más importantes de la región, dedicado a visibilizar a ilustradores, docentes, bibliotecarios, narradores, proyectos escolares, editoriales e instituciones de Argentina, Latinoamérica y el Caribe que trabajen con el fin de acercar la lectura a las nuevas generaciones.